شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات تعلن عن تسريح 10% من قوتها العاملة بعد انخفاض الإيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت شركة Snap، الشركة الأم لـ Snapchat، مؤخرًا إلى قائمة شركات التكنولوجيا التي تخطط لخفض قوتها العاملة كجزء من خفض التكاليف، حيث أعلنت شركة Snap أنها تخطط للتخلي عن حوالي 10% من قوتها العاملة العالمية بدوام كامل، حيث تواصل الشركة صراعها وسط انخفاضات في سوق الإعلانات الرقمية، وفقاً لموقع indiatoday.

وتأتي عمليات تسريح العمال في أعقاب التخفيضات الهائلة في عدد الموظفين التي نفذتها شركة سناب العام الماضي، عندما كشفت عن خطط للتخلي عن حوالي 10% من قوتها العاملة العالمية بدوام كامل، وتأتي هذه الخطوة بعد تخفيضات سابقة في عدد الموظفين، بما في ذلك تخفيض بنسبة 20% في عام 2022 وتخفيض بنسبة 3% في عام 2023.

في حين أن Snap لم تذكر الأقسام المحددة التي تأثرت بعمليات التسريح الأخيرة للعمال، قالت الشركة في بيان لموقع The Verge إن تخفيضات الوظائف هذه مهمة "لوضع أعمالنا في أفضل وضع للتنفيذ على أعلى أولوياتنا، ولضمان أن لدينا القدرة على استثمر بشكل متزايد لدعم نمونا بمرور الوقت".

سيتم إبلاغ الموظفين المتأثرين قريبًا، ومن المتوقع أن تنفق شركة Snap حوالي 75 مليون دولار على تعويضات نهاية الخدمة والتكاليف ذات الصلة في عمليات تسريح العمال.

والجدير بالذكر أنه على الرغم من تحقيق نمو في الإيرادات في الربع الثالث من عام 2023، فقد انخفضت إيرادات Snap لمدة ربعين متتاليين، وتواجه الشركة أيضًا تحديات في العديد من منتجاتها وخدماتها، مثل نظارات سناب شات AR غير الناجحة، وطائرات السيلفي بدون طيار، وخدمة Spotlight، وخدمة الاشتراك في Snapchat.

قال المتحدث باسم Snap، فارين جاي، في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى The Verge: "نحن نعيد هيكلة فريقنا لتعزيز المزيد من التعاون وتقليل التسلسل الهرمي، ونحن ملتزمون بدعم أعضاء فريقنا المغادرين ونقدر عملهم الجاد ومساهماتهم في Snap".

وفي الوقت نفسه، شهدت الموجة الأخيرة من عمليات تسريح العمال تخفيضات في القوى العاملة في شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل ميتا وجوجل، التي تتغلب على التحديات المتمثلة في تحقيق التوازن بين تنفيذ تدابير خفض التكاليف والحفاظ على القدرة التنافسية، وفقًا لبيانات من Layoffs، وهي منصة تراقب تخفيض الوظائف في قطاع التكنولوجيا، شهدت الصناعة تخفيض أكثر من 232000 وظيفة في عام 2023 وقد قامت بالفعل بتسريح أكثر من 30000 موظف في يناير 2024، مع تخفيض الوظائف بشكل أكبر في عام 2023. الأشهر المقبلة.