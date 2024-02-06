شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور ترصد نهاية هليكوبتر المريخ على الكثبان الرملية للكوكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت مركبة بيرسيفيرانس التابعة لناسا صورة لهليكوبتر المريخ Ingenuity المتعطلة، بينما كانت بمفردها على الكثبان الرملية، وفي هذه الصورة الأحدث للهليكوبتر، يمكن رؤية المروحية ذات الدوار المزدوج بلا حراك على الكثبان الرملية فى الخلفية، بينما تملأ المناظر الطبيعية الصخرية القاحلة للمريخ المقدمة.

وفقا لما ذكره موقع "space"، تم التقاط الصورة من المريخ فى 4 فبراير 2024 الساعة 1:05 مساءً. التوقيت الشمسى المحلى، بعد ما يزيد قليلاً عن أسبوعين من تعرضها لأضرار نهاية المهمة.

تعرضت Ingenuity لأضرار في دواراتها خلال رحلة يوم 18 يناير، أثناء هبوطها على منطقة عديمة الملامح من المناظر الطبيعية المريخية الرملية.

وعادة ما تستخدم المروحية ميزات المناظر الطبيعية مثل الصخور لمساعدتها على التنقل، لكن رحلتها الثانية والسبعين وجدت الطائرة بدون طيار بدون إشارات بصرية.

لا يزال مختبر الدفع النفاث (JPL) يقوم بتحليل الأضرار التي لحقت بشفرات Ingenuity، ولكن بغض النظر عما وجده مختبر الدفع النفاث، فقد انتهت مهمة المروحية رسميًا الآن.

هبطت Ingenuity جنبًا إلى جنب مع رفيقتها الآلية، المركبة الجوالة Perseverance، على المريخ، فى 18 فبراير 2021، وعندما حلقت فى سماء المريخ في أبريل 2021، دخلت Ingenuity التاريخ من خلال إجراء أول رحلة لطائرة تعمل بالطاقة على كوكب آخر.

يستكشف الثنائى Ingenuity-Perseverance منطقة تُعرف باسم Jezero Crater منذ ذلك الحين، حيث اكتشفا علامات على وجود مسطحات مائية قديمة على الكوكب الأحمر والتى ربما كانت تؤوي الحياة منذ مليارات السنين.

تعمل وكالة ناسا بالفعل على تطوير طائرة بدون طيار أخرى متجهة إلى عالم آخر، وهي طائرة Dragonfly التي تعمل بالطاقة النووية، لاستكشاف أكبر أقمار زحل، تيتان، فى يوم من الأيام، وتتوقع الوكالة أن يتم إطلاق Dragonfly في موعد لا يتجاوز عام 2028.