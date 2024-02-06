تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف TCL 505 بمعدل تحديث 90Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت TCL اليوم عن هاتفها منخفض التكلفة TCL 505 الذي ينطلق بشاشة NxtVision بمعدل تحديث 90Hz.

ينطلق هاتف TCL 505 بشاشة IPS LCD بحجم 6.75 إنش وجودة عرض HD+، ومعدل تحديث 90Hz، كما تقدم TCL الهاتف بشاشة NxtVision المميزة بطلاء معتم يعمل على خفض الإنعكاسات، وخفض الإضاءة الزرقاء، كما تدعم الشاشة نسبة سطوع 400 nits.

أيضاً يضم الهاتف رقاقة معالج Helio G35، ويأتي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة microSD.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف TCL 505 بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/2.55، وحجم بيكسل 0.7، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل.

أيضاً تطلق TCL الهاتف بنظام تشغيل Android 14، كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5010 mAh، وينطلق بقدرة شحن 10W، ويتوفر TCL 505 بألوان الأزرق والرمادي.

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