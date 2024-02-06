تكنولوجيا: رصد سوارة Galaxy Fit3 الذكية في أحد منافذ البيع مع تفاصيل سعر هذا الإصدار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سامسونج لإطلاق إصدارها الجديد من السوارات الذكية Galaxy Fit3، ولقد رصدت السوارة بالفعل في أحد منافذ البيع مع تفاصيل سعر هذا الإصدار.

قدمت سامسونج إصدارها السابق من السوارات الذكية منذ ثلاثة سنوات في الأسواق، ولقد رصد الإصدار الجديد Galaxy Fit3 في أحد منافذ البيع في تنزانيا إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب.

وتؤكد الصور المسربة لصناديق التغليف على أن سوارة سامسونج القادمة تتوفر باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأسود والفضي.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن السوارة الذكية ستتوفر أيضاً باللون الوردي، بينما تؤكد الصور المسربة من منفذ البيع على أن Galaxy Fit3 تنطلق للأسواق بسعر 100 دولار أو 90 يورو.

يذكر أن سامسونج طورت تقنية جديدة لتتبع صحة المستخدم وهو “Galaxy Ring”، إلا أن الخاتم الذكي الذي ظهر في إعلان تشويقي في حدث الشركة الأخير لن ينطلق للأسواق بشكل رسمي قبل نهاية هذا العام، لذا نترقب مزيد من التفاصيل من شركة سامسونج خلال الفترة القادمة.

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