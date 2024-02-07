شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: IDC: انخفاض شحنات الأجهزة اللوحية حول العالم 17.4% خلال الربع الأخير من 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقًا لمؤسسة البيانات الدولية (IDC) لتتبع أجهزة الحوسبة الشخصية العالمية الربع سنوية، انخفضت شحنات الأجهزة اللوحية فى جميع أنحاء العالم بنسبة 17.4% فى الربع الرابع من عام 2023، لتصل إلى إجمالى 36.8 مليون وحدة.

ويمثل هذا أكبر انخفاض فى شحنات الأجهزة اللوحية فى الربع الرابع منذ عام 2016. وبالنسبة لعام 2023 بأكمله، بلغت الشحنات العالمية من الأجهزة اللوحية 128.5 مليون وحدة، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 20.5٪ مقارنة بعام 2022. وهذا هو أدنى حجم سنوى منذ عام 2011.

موقف أبل فى السوق

على الرغم من مواجهة انخفاض الشحنات فى الربع الرابع (-29.3%) والعام بأكمله (-19.8%)، إلا أن شركة Apple حافظت على مكانتها الأولى فى سوق الأجهزة اللوحية، على الرغم من حدوث تآكل طفيف فى حصة شركة أبل فى السوق فى الربع الرابع، إلا أن حصتها للعام بأكمله ظلت مستقرة عند أكثر من 37%.

توقعات IDC لعام 2024

ذكر أنوروبا ناتاراج، كبير محللى الأبحاث فى شركة IDC لتتبع الأجهزة المتنقلة والمستهلكة، أنه من المتوقع أن يقدم عام 2024 فرصًا للانتعاش إذا تحسنت الظروف الاقتصادية، ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة فى سوق الأجهزة اللوحية، ومن المرجح أن تركز التطورات فى الذكاء الاصطناعى بشكل أكبر على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية فى العامين المقبلين، حيث تصبح الأجهزة اللوحية جزءًا من المحادثة تدريجيًا.