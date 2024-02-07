شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل قد تطلق هاتفا قابلا للطى "iPhone Flip" قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك شائعات بأنه قد يتم إصدار iPhone قابل للطى فى عام 2025، وقد أثار مفهوم هذا الجهاز الجديد، الذى أطلق عليه عشاق التكنولوجيا اسم "iPhone Flip"، الكثير من التكهنات على مر السنين، حيث قامت شركات أخرى بطرح أجهزتها القابلة للطى، بحسب موقع metro البريطانى.

وعلى الرغم من أن شركة آبل تطلق هاتف iPhone جديدًا كل عام، إلا أنه لم يكن هناك تأكيد عام على وجود جهاز قابل للطى، على الرغم من أن الشركة قدمت براءة اختراع مع صورة واحدة تظهر هاتفًا أو جهازًا لوحيًا قابلًا للطي.

وقال Ming-Chi Kuo، المحلل المعروف بأنه مصدر موثوق لأخبار تكنولوجيا Apple، أن هاتف Apple القابل للطى قد يظهر فى عام 2025، بعد مراجعة التنبؤ السابق بأن الجهاز سيصدر فى عام 2024، ولكن هذا هو المكان الذى تصبح فيه الأمور مثيرة للاهتمام.

وبالعودة إلى عام 2022، توقعت شركة المحللين CCS Insight أن تبدأ شركة آبل فى تجربة التكنولوجيا القابلة للطى قريبًا، لكنها أشارت إلى أن العالم قد لا يرى جهاز iPhone قابل للطى أولًا، وبدلًا من ذلك، اعتقدت أن وجود جهاز لوحى قابل للطى سيكون أكثر احتمالًا.

وفى حديثه إلى CNBC، قال بن وود، رئيس الأبحاث فى CCS Insight: “فى الوقت الحالى، ليس من المنطقى أن تقوم شركة Apple بتصنيع هاتف iPhone قابل للطى، ونعتقد أنهم سوف يتجنبون هذا الاتجاه وربما يغمسون إصبعهم فى الماء باستخدام جهاز iPad قابل للطي.

"إن جهاز iPhone القابل للطى سيكون شديد الخطورة بالنسبة لشركة Apple." يجب أن تكون باهظة الثمن بشكل لا يصدق حتى لا يتم تفكيك أجهزة iPhone الحالية، واقترح أن سعر هاتف iPhone القابل للطى يجب أن يصل إلى 2000 جنيه إسترلينى، وأشار إلى أنه إذا كانت هناك أى مشكلات فنية، فسيكون هناك "موجة تغذية" من الانتقادات.