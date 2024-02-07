تكنولوجيا: بدلا من التيتانيوم.. أبل ستطرح iPhone 16 Pro بمادة شبه معدنية تسمى Graphene

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت شركة Apple على هيكلًا من التيتانيوم مع طرازات iPhone 15 Pro، لذلك فقد أصبحت الأجهزة أيضًا ساخنة جدًا بحيث لا يمكن لبعض الأشخاص التعامل معها، بالنسبة لهواتف iPhone 2024، يقال أن شركة Apple تحاول تصحيح ما حدث، وقد تستخدم مادة شبه معدنية جديدة تسمى Graphene فى طرازات iPhone 16 Pro، وفقًا لموقع indiatoday.

عندما تم إطلاق طرازات iPhone 15 Pro العام الماضى، بدأ الكثير من المستخدمين فى الشكوى من ارتفاع درجة حرارة أجهزة iPhone الخاصة بهم، وتم إصلاح هذه المشكلة فقط بعد أن أدى تحديث iOS 17.0.3 إلى إصلاح الأخطاء، ولكن على الرغم من أن التحديث قد أصلح المشكلة الشاملة المتمثلة فى ارتفاع درجة حرارة هواتف iPhone 15 Pro – وخاصة تلك التى كانت تحدث بسبب تطبيقات مثل Instagram وUber – إلا أن العديد من المستخدمين ما زالوا يشكون من ارتفاع درجة حرارة الهواتف.

ومع ذلك، مع iPhone 16 Pro، تعمل Apple على إصلاح أفضل من مجرد تحديث iOS، هناك تقارير تشير إلى أن شركة آبل قد تستخدم طبقة من الجرافين متصلة بشرائح الهاتف والتى ستقوم بشكل أساسى بنقل الحرارة بعيدًا عن الشريحة، مما يعزز تبديد الحرارة بشكل أكثر كفاءة مقارنة بشرائح الجرافيت المستخدمة حاليًا.

هناك أيضًا تكهنات تشير إلى أن شركة Apple قد تختار غلافًا معدنيًا للبطاريات فى سلسلة iPhone 16 Pro، وفقًا لموقع PhoneArena.

لكن الغلاف المعدنى للبطاريات قد يضيف وزنًا أكبر للهاتف، لذلك من المحتمل أن تلجأ شركة آبل إلى استخدام الجرافين بدلًا من ذلك، الجرافين عبارة عن طبقة واحدة من ذرات الكربون مرتبة فى شبكة سداسية، وعلى الرغم من أن الجرافين ليس معدنًا، إلا أنه يتفوق على الجرافيت فى الهواتف نظرًا للتوصيل الكهربائى الاستثنائى والتوصيل الحرارى والقوة والمرونة، هذه الخصائص تجعل من الجرافين مادة واعدة لتعزيز الأداء الإلكترونى وتبديد الحرارة فى الأجهزة.