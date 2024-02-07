تكنولوجيا: لعبة Final Fantasy 14 ستتطلب اشتراكين على Xbox.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - تتجه اللعبة الشهيرة Final Fantasy 14 أخيرًا إلى وحدات تحكم Xbox Series X/S، ولكن هناك تحذير كبير، حيث سيتطلب الإصدار الكامل اشتراك Xbox Game Pass Core أو Ultimate، وفقًا للناشر Square Enix، سيكون هذا بالإضافة إلى الرسوم الشهرية للعب اللعبة فعليًا.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، سيكلفك الاشتراك لمدة 30 يومًا فى اللعبة 15 دولارًا، بينما تبلغ تكلفة 90 يومًا 42 دولارًا و180 يومًا 78 دولارًا، كما تبلغ تكلفة Xbox Game Pass Core 10 دولارات شهريًا أو 60 دولارًا لمدة عام، وتبلغ تكلفة Xbox Game Pass Ultimate حوالى 17 دولارًا شهريًا.

هذا أمر غير عادى بعض الشيء لعدة أسباب، حيث أن فى أبريل من عام 2021، قامت Microsoft بإزالة متطلبات الاشتراك للألعاب متعددة اللاعبين المجانية، ومع ذلك، فإن Final Fantasy 14 ليست لعبة مجانية تمامًا، على الرغم من أنها مجانية التنزيل.

كما أن لاعبى PlayStation تمكنوا منذ فترة طويلة من خوض المغامرة من خلال اللعبة دون الحاجة إلى شراء اشتراك PlayStation Plus، بالنسبة لها، تقع اللعبة ضمن فئة اللعب المجانى، ولكن ليس لشركة Microsoft.

تجدر الإشارة إلى أنه تم رفع متطلبات الاشتراك للاعبين التجريبيين، ويبدأ الاختبار التجريبى المفتوح لإصدار Xbox Series X|S من Final Fantasy 14 فى 21 فبراير.

سيتم إصدار اللعبة الكاملة عند انتهاء النسخة التجريبية، ولكن لا توجد معلومات محددة حتى الآن، ومن المفترض أن يكون متاحًا بحلول الوقت الذى يبدأ فيه توسع Dawntrail هذا الصيف، وتكون النسخة التجريبية المفتوحة مخصصة للاعبين الجدد، لذا لن تتمكن من المشاركة إذا كان لديك بالفعل إمكانية الوصول إلى نسخة تجريبية مجانية أو ترخيص مسجل فى حساب Square Enix الخاص بك.