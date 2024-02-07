شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق جهاز iPad Pro الجديد قريبًا بشاشة OLED أكبر وشريحة M3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تقوم شركة Apple بإجراء إصلاح شامل لتشكيلة iPad Pro الخاصة بها قريبًا، مع احتمال وصول نماذج جديدة الشهر المقبل، وتشير التقارير إلى أن شركة آبل ستقدم جهاز iPad Pro الجديد الشهر المقبل مع ترقيات كبيرة من سابقتها، بما في ذلك شاشة OLED أكبر، وشريحة M3، ولوحة مفاتيح سحرية جديدة من بين الملحقات والمزيد، وفقاً لموقع macrumors.

وفقًا لتقرير حديث صادر عن مارك جورمان من بلومبرج، يكشف أن شركة Apple ستقدم أكبر تحديث لها على الإطلاق منذ سنوات وأنه قد يكون أول جهاز لوحي من Apple يتميز بشاشة OLED التي ستوفر سطوعًا أفضل وألوان أكثر دقة ونقاءً من سابقتها، مع خطط لإطلاقها في مارس 2024.

ويشير جورمان في تقريره إلى أن شركة آبل ستطلق طرازات iPad Pro الجديدة هذا العام مع ثلاثة تغييرات رئيسية: شاشات OLED، ولوحة مفاتيح Magic Keyboard جديدة، وشريحة M3.

جهاز Apple iPad Pro مزود بشاشات OLED

يقال إن طرازات iPad Pro الجديدة ستحتوي على شاشات OLED لأول مرة، لتحل محل شاشات LCD وشاشات Mini-LED التي استخدمتها الأجيال السابقة، وستوفر ترقية الشاشة هذه تباينًا أفضل ومستويات سوداء.

إلى جانب الشاشة، يشير التقرير أيضًا إلى أن شركة Apple ستمنح جهاز iPad Air 6 بعض الترقيات الجوهرية مثل شاشة مقاس 12.9 بوصة مقارنة بشاشة iPad Air 2022 مقاس 10.9 بوصة، وقد يحصل جهاز iPad Pro مقاس 12.9 بوصة أيضًا على زيادة طفيفة في الحجم إلى 13 بوصة.

ابل ايباد برو مع شريحة M3

إلى جانب التصميم والشاشة، من المتوقع أيضًا أن تصبح طرازات iPad Pro الجديدة أكثر قوة مع أحدث شريحة M3 المطورة داخليًا، والتي ستكون الجيل التالي من السيليكون المخصص من Apple لأجهزة Mac وiPad، ومن المحتمل أن توفر شريحة M3 أداء أسرع لوحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات، بالإضافة إلى عمر بطارية أفضل وقدرات المحرك العصبي.

لوحة مفاتيح Magic Keyboard الجديدة

إلى جانب ترقية iPad Pro، يقال إن شركة Apple تخطط أيضًا لمنح Magic Keyboard الجديدة تصميمًا أكثر متانة ومتميزًا، مع إطار من الألومنيوم بدلاً من غطاء من القماش، وستجعل لوحة المفاتيح الجديدة أيضًا جهاز iPad Pro يبدو أشبه بجهاز كمبيوتر محمول، وربما مزودًا بلوحة تتبع أكبر، بالإضافة إلى ذلك، يُشاع أن شركة Apple تعمل على قلم Apple Pencil جديد مع دعم Find My ونصائح قابلة للتبديل.

ومن المثير للاهتمام أن شركة آبل لم تكشف عن أي أجهزة iPad جديدة في عام 2023، وهي المرة الأولى التي يتخطى فيها عملاق التكنولوجيا ومقره كوبرتينو تحديث جهاز iPad منذ ظهوره لأول مرة قبل أكثر من عقد من الزمن، لذا فإن التشكيلة الجديدة من iPad Pro ستحصل بالتأكيد على ترقيات كبيرة، وسيكون من الرائع رؤية ما ستصدره شركة Apple أخيرًا عند إطلاقها.