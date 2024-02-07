تكنولوجيا: منصة YouTube تقدم تجربة جديدة “ملونة” على التطبيق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم منصة YouTube تجربة جديدة ملونة؛ فتخيل أنك تفتح تطبيق YouTube الخاص بك ويتم الترحيب بك ليس فقط من خلال المزيج المعتاد من مقاطع الفيديو بل مع مجموعة منسقة حسب اللون.

هذا صحيح، تحاول منصة YouTube حاليًا تجربة ميزة تقوم بفرز مقاطع الفيديو إلى خلاصات حمراء وزرقاء وخضراء، بهدف تقديم تجربة تصفح فريدة وجذابة بصريًا.

تلقي التقارير الواردة من 9to5Google ومناقشات المستخدمين على Lemmy بعض الضوء على هذا المفهوم، حيث يُطلب من المستخدمين تحديد سمة لون لخلاصة الفيديو الخاصة بهم.

لا يزال هذا النهج في مرحلة الاختبار، وهو متاح لعدد قليل من المستخدمين على أجهزة أندرويد وiOS.

وقد أكدت “أليسون توه” من موقع YouTube هذه التجربة، على الرغم من أن الأسباب الكامنة وراء هذه الخطوة وإمكانية طرحها لا تزال غامضة.

عندما تختار لونًا، تظهر خلاصة جديدة، مما يضيف لمسة من اللون الذي حددته إلى صفحتك الرئيسية دون تجاوز خلاصتك الحالية.

تعد تفاصيل كيفية اختيار مقاطع الفيديو لكل مرشح لون أمرًا محيرًا بعض الشيء، حيث يبدو أن التحديد يعتمد على الألوان السائدة في الصور المصغرة للفيديو أو ربما حتى محتوى الفيديو نفسه.

هذه التجربة هي أكثر من مجرد ميزة غريبة لأنها تستفيد من الممارسة التسويقية الأوسع لتناغم الألوان، وهو تكتيك يتم اتباعه في مختلف الصناعات، من الأزياء إلى مستحضرات التجميل، لإنشاء تسلسلات محتوى جذابة بصريًا.

يمكن أيضًا أن تكون خلاصات الألوان على YouTube بمثابة أداة لفهم تفضيلات المستخدم المتعلقة بالألوان، حيث تقدم رؤى تتجاوز مجرد خيارات المحتوى البسيطة.

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