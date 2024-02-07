تكنولوجيا: كلمات مرور نظارة Vision Pro غير قابلة للتغيير دون زيارة متجر أبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إصدار نظارة Vision Pro من أبل بسعر 3499 دولارًا. ومما لا شك فيه أن الجهاز نجح في جذب انتباه عشاق التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم.

وقد أثارت هذه التكنولوجيا، التي تدمج بين العالمين الحقيقي والافتراضي، اهتمام الكثيرين. ومع ذلك، فإن سعر 3499 دولارًا يعد كثيرًا جدًا، ومن المفيد أن تكون على دراية بكل التفاصيل قبل إنفاق هذا المبلغ.

فعلى سبيل المثال، هل تعلم أنه لا يمكنك إعادة تعيين كلمة مرور Vision Pro دون زيارة متجر أبل؟ لذلك، إذا كنت تواجه صعوبة في تذكر كلمات المرور الخاصة بك، فقد تكون Vision Pro ليست الخيار الأفضل بالنسبة لك.

حاليًا، لا توجد طريقة لإعادة تعيين كلمة المرور لنظارة الواقع المختلط دون الذهاب إلى متجر أبل الفعلي.

إذا نسيت كلمة مرور الجهاز أو كنت بحاجة إلى إعادة تعيينها، فسيتعين عليك إما الذهاب إلى متجر أبل شخصيًا أو إرسال الجهاز إلى أبل، حتى لو لم تفعل ذلك بنفسك.

تحافظ الشركة على الحد الأقصى من الإجراءات الأمنية وتهدف إلى أن يكون جهازًا آمنًا للغاية. وبالتالي، قد يكون هناك مخاوف أمنية بسيطة وراء هذه الخطوة.

ومع ذلك، وبالنظر إلى عدد المرات التي ينسى فيها المستخدمون كلمات المرور الخاصة بهم، هناك احتمال كبير أن تتراجع شركة أبل عن هذه المشكلة قريبًا.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن التفاصيل الوحيدة التي تحتاج إلى معرفتها قبل دفع 3499 دولارًا مقابل Vision Pro لا تقتصر فقط على ضرورة أخذها إلى متجر أبل لإعادة تعيين كلمة المرور.

فإن نظارة من الجيل الأول هذه هشة للغاية أيضًا. على سبيل المثال، كشفت عملية تفكيك iFixit الأخيرة عن تصميم معقد وسلطت الضوء على صعوبة الإصلاحات.

بالإضافة إلى ذلك، نحن نعلم أن الزجاج الأمامي المصفح قابل للخدش بسهولة ويكلف إصلاحه 799 دولارًا. ولذلك، فمن المستحسن أن تكون على علم بجميع الجوانب السلبية قبل انفاق اموالك على هذا الجهاز.

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