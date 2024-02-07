شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحذف 2200 تطبيق قروض مزيف من متجر Play والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت جوجل خطوة استباقية لحماية مستخدميها من خلال إزالة أكثر من 2200 تطبيق قروض مزيف من متجر Play الخاص بها بين سبتمبر 2022 وأغسطس 2023، ويأتى هذا الإجراء فى أعقاب الجهود المستمرة التى تبذلها جوجل لمكافحة تطبيقات القروض الاحتيالية وحماية المستهلكين من عمليات الاحتيال المالى، وفقًا لموقع indiatoday.

راجعت جوجل ما يقرب من 3500 إلى 4000 تطبيق قرض فى الفترة من أبريل 2021 إلى يوليو 2022، وعلقت أو أزالت أكثر من 2500 منها من متجر Play، خلال الفترة اللاحقة من سبتمبر 2022 إلى أغسطس 2023، حيث واصلت جوجل حملتها من خلال إزالة أكثر من 2200 تطبيق قروض احتيالية.

كيف تكون آمنًا من تطبيقات القروض المزيفة؟

وفى ضوء هذه التطورات، يُنصح المستخدمون بإجراء بحث شامل قبل تنزيل أى تطبيق، ومن الأفضل التحقق من المراجعات وبيانات اعتماد الشركة، وينبغى للمرء التحقق من الأذونات المطلوبة أثناء التثبيت، والتدقيق فى الشروط والأحكام، واستخدم قنوات الدفع الآمنة، وتجنب مشاركة المعلومات الحساسة.

من الأفضل إبقاء جهازك وتطبيقاتك محدثة لتصحيح الثغرات الأمنية، وقم بتنزيل التطبيقات فقط من المتاجر الرسمية مثل Google Play أو Apple App Store، كن حذرًا من شروط القرض غير الواقعية، أو أسعار الفائدة المرتفعة، أو الرسوم المقدمة، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة على الفور إلى السلطات المختصة، ابق على اطلاع بشأن عمليات الاحتيال الشائعة وقم بتثقيف الآخرين بشأن إجراءات الأمان عبر الإنترنت، من خلال البقاء يقظًا وحذرًا، يمكنك تقليل خطر الوقوع ضحية للمخططات الاحتيالية.