شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك بيتكلم هندى.. الهند أعلى عدد مستخدمين ومصر تاسعا بـ53 مليون حساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك ما يقرب من 315 مليون مستخدم للفيسبوك في الهند وحدها، مما يجعلها الدولة الرائدة من حيث حجم جمهور الفيسبوك. ولوضع هذا في السياق، إذا كان جمهور فيسبوك في الهند دولة، فسوف تحتل المرتبة الثالثة من حيث أكبر عدد من السكان في جميع أنحاء العالم.

وبصرف النظر عن الهند، هناك العديد من الأسواق الأخرى التي تضم كل منها أكثر من 100 مليون مستخدم للفيسبوك: الولايات المتحدة، وإندونيسيا، والبرازيل مع 175 مليونًا، و119 مليونًا، و109 ملايين مستخدم للفيسبوك على التوالي، وتأتى مصر فى المركز التاسع بأكثر من 53 مليون مستخدم.

الفيسبوك - وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما تمتلك شركة Meta، التي كانت تسمى سابقًا Facebook، أربعة من منصات التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة في جميع أنحاء العالم، وهي WhatsApp وFacebook Messenger وFacebook وInstagram. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2021، كان هناك حوالي 3.5 مليار مستخدم شهري تراكمي لمنتجات الشركة في جميع أنحاء العالم، مع حوالي 2.9 مليار مستخدم نشط شهريًا، يعد فيسبوك أكثر وسائل التواصل الاجتماعي شعبية في جميع أنحاء العالم. ومع وجود جمهور بهذا الحجم، فليس من المستغرب أن الغالبية العظمى من إيرادات فيسبوك تأتي من خلال الإعلانات. استخدام فيسبوك حسب الجهاز استخدام فيسبوك حسب الجهاز اعتبارًا من يوليو 2021، وجد أن 98.5 بالمائة من المستخدمين النشطين وصلوا إلى حساباتهم على فيسبوك من الأجهزة المحمولة. في الواقع، ما يقرب من 81.8 بالمائة من جمهور فيسبوك في جميع أنحاء العالم يصلون إلى المنصة فقط عبر الهاتف المحمول. لا يتوفر Facebook فقط من خلال متصفح الهاتف المحمول حيث قامت الشركة بنشر العديد من تطبيقات الهاتف المحمول للمستخدمين للوصول إلى منتجاتهم وخدماتهم. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2021، كانت منتجات Meta الأساسية الأربعة تتصدر تصنيف تطبيقات الأجهزة المحمولة الأكثر تنزيلًا في جميع أنحاء العالم، حيث حصد WhatsApp ما يقرب من ستة مليارات عملية تنزيل.