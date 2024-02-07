تكنولوجيا: برنامج محرر الفيديو LumaFusion سيحصل على تحديثات جديدة لإصدار أندرويد لكي يكون قريب من إصدار iOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حصلت الأجهزة اللوحية وأجهزة Chromebook التي تعمل بنظام اندرويد على محرر الفيديو LumaFusion فائق القوة العام الماضي، ويتم طرح تحديث جديد للتطبيق هذا الأسبوع باستخدام “Scopes” وميزات جديدة أخرى.

تكمن جاذبية LumaFusion في كونه محرر فيديو ذو مستوى احترافي، ولكنه متاح لجهازك اللوحي. ويدعم التطبيق تحرير الفيديو المتقدم الذي لا تجده عادةً إلا على جهاز حاسب مكتبي.

تم إطلاق التطبيق لأول مرة على نظام iOS لأجهزة iPad، ولكنه شق طريقه إلى أندرويد في عام 2023.ومع ذلك، كان منفذ أندرويد يفتقد بعض الميزات الرئيسية من إصدار iOS.

يقدم LumaFusion هذا الأسبوع إحدى أهم الميزات المفقودة، وهي “النطاقات“. يتم استخدام “النطاقات” في LumaFusion لـ “سير عمل الألوان” عند التعامل مع محتوى SDR وHDR.

تعمل “النطاقات” في الوقت الفعلي وتسمح للمحررين بتكوين الرسوم البيانية، والأشكال الموجية، ومناظير المتجهات، وكل ذلك في لوحات قابلة للتخصيص أيضًا. وستتمكن من رؤية النتائج على الفور أثناء قيامك بالتحرير أيضًا.

علاوةً على ذلك، يضيف LumaFusion لنظام أندرويد أيضًا “Tilting Preset” المحسّن والذي يُقال إنه يسهل الوصول إلى العناوين وإدراجه في التعديل.

تم أيضًا تحسين استيراد الصوت وتصديره، وتحسين أوضاع المزج عند استخدام العتامة والميزات المشابهة، كما تم إجراء تعديلات على سير العمل حول التعليقات الصوتية، والتحرير من محرك أقراص خارجي، وكذلك على معاينات المكتبة.

يتم طرح التحديث الآن مجانًا للمستخدمين الذين اشتروا LumaFusion بالفعل. يتوفر LumaFusion عبر متجر Google Play الآن مقابل 29.99 دولارًا على أجهزة أندرويد اللوحية وأجهزة Chromebook.

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