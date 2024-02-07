شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. أول عملية سير حر فى الفضاء بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن البشر من السير في الفضاء بطريقة حرة دون أي روابط بالمحطة الفضائية أو أي مركبة فضائية، حيث أصبح رائد الفضاء ناسا بروس ماكاندلس أول شخص يقوم بالسير في الفضاء بدون حبل في 7 فبراير 1984.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، ارتدى ماكاندليس نوعًا من الحقائب النفاثة المعروفة باسم وحدة المناورة المأهولة، أو MMU تتلاءم مع بدلة الفضاء العادية EMU وتتضمن دافعات غازية تسمح لرواد الفضاء بالمغامرة بعيدًا عن مكوك الفضاء.



رائد فضاء فى عملية سير فى الفضاء

وحدثت مغامرة ماكاندليس على بعد 320 قدمًا من مكوك الفضاء تشالنجر، كما تم استخدام وحدة MMU خلال ثلاث بعثات لمكوك فضائي في عام 1984، واستخدمها رواد الفضاء لاستعادة قمرين صناعيين معطلين للاتصالات.