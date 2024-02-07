شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوم الإنترنت الآمن 2024: 8 ميزات فى iPhone تحافظ على أمانك على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عالم اليوم، يعد الأمان عبر الإنترنت أمرًا في غاية الأهمية، فمع كل الأشياء الموجودة على الإنترنت، عليك أن تكون حذرًا للغاية، وتوجد بعض الطرق الكبيرة للبقاء آمنًا، وأبرزها استخدام جهاز مصمم لحمايتك، فعندما يتعلق الأمر بالأجهزة الآمنة، تعد شركة Apple هي الرائدة في مجال الأجهزة.

تعمل الشركة على أدوات جديدة للحفاظ على سلامتنا عبر الإنترنت، بينما نحتفل بيوم الإنترنت الآمن في جميع أنحاء العالم، ونرصد ثماني ميزات مهمة في أجهزة iPhone تساعد في جعل الإنترنت مكانًا أكثر أمانًا لنا جميعًا:

-Screen Time: تتيح هذه الميزة للمستخدمين مراقبة وإدارة وقت الشاشة، بالإضافة إلى وقت أطفالهم، ومن خلال وضع حدود لاستخدام التطبيقات ومواقع الويب وتلقي التقارير حول استخدام الأجهزة، يمكن للمستخدمين تعزيز العادات الرقمية الصحية.

-وقت التوقف: مع وقت التوقف، يمكن للمستخدمين جدولة الفترات التي يتم فيها إسكات التطبيقات والإشعارات، وهذا يشجع المستخدمين على أخذ فترات راحة من أجهزتهم، وتعزيز التوازن وقضاء وقت ممتع بعيدًا عن الشاشات.

-حدود التطبيقات: تتيح حدود التطبيقات للمستخدمين إمكانية وضع قيود على تطبيقات أو فئات معينة، مما يساعد على إدارة الوقت الذي يقضيه في الأنشطة الرقمية ومنع الاستخدام المفرط.

-حدود الاتصال: يمكن للوالدين استخدام حدود الاتصال للتحكم في الأشخاص الذين يمكن لأطفالهم التواصل معهم، مما يضمن سلامتهم وإمكانية الوصول إليهم أثناء الاتصال بالإنترنت.

-سلامة الاتصال: تكتشف هذه الميزة الأطفال وتحذرهم بشأن المحتوى الحساس في الرسائل ومنصات الاتصال الأخرى، مما يوفر خيارات للبقاء آمنًا والتنقل عبر المخاطر المحتملة.

-القيود: من خلال القيود، يتمتع الآباء بالقدرة على التحكم في عمليات تثبيت التطبيق، وعمليات الشراء داخل التطبيق، والوصول إلى محتوى البالغين، مما يمكنهم من إدارة استخدام أجهزة أطفالهم بطريقة مسؤولة.

-مسافة الشاشة: تذكر مسافة الشاشة المستخدمين بالحفاظ على مسافة مشاهدة آمنة من أجهزتهم، مما يعزز العادات الصحية ويقلل من خطر إجهاد العين المرتبط بوقت الشاشة الطويل.

-iCloud Private Relay: يعزز حماية الخصوصية أثناء تصفح الويب في Safari، ويضمن iCloud Private Relay بقاء أنشطة المستخدمين عبر الإنترنت مجهولة وآمنة، مما يحمي معلوماتهم الشخصية من أعين المتطفلين.

بخلاف الميزات المذكورة أعلاه، هناك Siri وSpotlight وSafari Search، والتي تقدم الآن المزيد من المساعدة للأطفال وأولياء الأمور للبقاء آمنًا عبر الإنترنت، فعلى سبيل المثال، إذا سألت Siri عن الإبلاغ عن استغلال الأطفال، فيمكنه أن يوضح لك مكان وكيفية الإبلاغ عنه.

يتيح إعداد العائلة لأفراد العائلة الذين ليس لديهم iPhone خاص بهم استخدام Apple Watch، وبهذه الطريقة، لا يزال بإمكانهم الاستمتاع بالميزات الرائعة للساعة. Apple Arcade هي خدمة ألعاب بدون إعلانات أو عمليات شراء داخل التطبيق، مما يجعلها آمنة وممتعة للجميع لممارسة الألعاب.

تتيح لك المشاركة العائلية وما يصل إلى خمسة أفراد آخرين من العائلة إمكانية الوصول إلى خدمات Apple الرائعة مثل Apple Music وApple TV+ وApple News+ وApple Arcade وApple Card، كل شخص يحصل على أغراضه الخاصة، لذا فهي خاصة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مشاركة خطة تخزين iCloud واحدة لجميع الصور ومقاطع الفيديو والملفات الخاصة بك.