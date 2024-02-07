شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: المملكة المتحدة تستثمر 100 مليون جنيه إسترلينى فى بحث وتنظيم الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستثمر حكومة المملكة المتحدة أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني في البحث والتطوير والتنظيم في مجال الذكاء الاصطناعي، في أول رد رسمي لها على الكتاب الأبيض حول الذكاء الاصطناعي التي أصدرتها في مارس 2023.

وعلى النقيض من قانون الذكاء الاصطناعي الشامل في الاتحاد الأوروبي، فإن إعلان المملكة المتحدة يدعم بشكل أكبر نهج الكتاب الأبيض "المؤيد للابتكار".

وبهدف وضع قواعد يمكن أن تكون "أكثر مرونة" من تلك الخاصة بالدول المنافسة، أكدت الحكومة مرة أخرى أنها "لن تتسرع في التشريع"، وبدلا من ذلك سوف تحتفظ بنهج قائم على السياق يعمل على تمكين الهيئات التنظيمية من معالجة المخاطر المحتملة.

ولهذا السبب، تتعهد المملكة المتحدة بمبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني لإعداد الهيئات التنظيمية وصقل مهاراتها لتقييم الفرص والمخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا، سيتعين على الهيئات التنظيمية الرئيسية، بما في ذلك Ofcom وهيئة المنافسة والأسواق، نشر نهجها الفردي بحلول 30 أبريل.

وقال ميشيل دونيلان، وزيرة الدولة للعلوم والابتكار والتكنولوجيا: "من خلال اتباع نهج رشيق خاص بقطاعات معينة، بدأنا في السيطرة على المخاطر على الفور، وهو ما يمهد بدوره الطريق أمام المملكة المتحدة لتصبح واحدة من أولى الدول في العالم التي تجني فوائد الذكاء الاصطناعي بأمان".

وفي إشارة إلى تركيز الحكومة الواضح على دعم الذكاء الاصطناعي المحلي بدلاً من وضع القواعد، فإن القدر الأكبر من التمويل سيذهب نحو البحث والتطوير.

وعلى وجه التحديد، سيتم دعم 90 مليون جنيه إسترليني لإطلاق تسعة مراكز بحثية في جميع أنحاء البلاد لزيادة الاستفادة من فوائد التكنولوجيا وضمان نشر الذكاء الاصطناعي "المسؤول".

وسيركز مبلغ مليوني جنيه إسترليني آخر مقدم من مجلس أبحاث الفنون والعلوم الإنسانية (AHRC) على "كيف يبدو الذكاء الاصطناعي المسؤول" في قطاعات مثل التعليم والصناعات الإبداعية.

سيتم تخصيص حوالي 19 مليون جنيه إسترليني لـ 21 مشروعًا تسعى إلى تسريع نشر حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.





تكنولوجيا الكم الوصيف للاستثمار

وفي الوقت نفسه، تستثمر المملكة المتحدة أيضًا 45 مليون جنيه إسترليني في التقنيات الكمومية، وخاصةً استهداف الأجهزة والتطبيقات في مجال الرعاية الصحية والنقل.

تم تخصيص 30 مليون جنيه إسترليني لتطوير أجهزة الكمبيوتر الكمومية، في حين يهدف المبلغ المتبقي البالغ 15 مليون جنيه إسترليني إلى دمج الكم في القطاع العام في مشاريع تتراوح من تحسين شبكات الطاقة إلى علاج الاضطرابات العصبية.

يعد التمويل جزءًا من استراتيجية الكم للبلاد، والتي تعهدت بإجمالي 2.5 مليار جنيه إسترليني بين عامي 2024 و2034.

ومن جانبه، تعهد برنامج Quantum Technologies الرائد التابع للاتحاد الأوروبي بمبلغ مليار يورو حتى عام 2028.

ومن المتوقع المزيد من الاستثمار من خلال الإعلان الأوروبي بشأن تقنيات الكم، عبارة عن تعاون بين 11 دولة عضو تسعى إلى تحويل أوروبا إلى "وادي الكم" في العالم.