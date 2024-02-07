تكنولوجيا: موتورولا تعلن عن ساعة Moto Watch 40 الذكية بسعر 65 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة موتورولا عن ساعة Moto Watch 40 الذكية المميزة بتصميم منحني، وتدعم معايير IP67، وتنطلق بسعر 65 دولار.

تتميز ساعة Moto Watch 40 الذكية بشاشة LCD بحجم 1.57 إنش، وتوفر الساعة الذكية إختيارات في وجه الساعة الذكية بين 85 من الأوجه، كما يتميز هيكل الساعة الذكية بتصميم من سبائك الزنك، مع سوارة معصم للساعة من السيليكون والتي تدعم التبديل.

أيضاً تدعم الساعة الذكية معايير IP67 لمقاومة الماء والغبار، وتأتي Moto Watch 40 بنظام Moto Watch، كما تتيح الساعة الذكية عرض الإشعارات إلا أنها لن تدعم الرد على الرسائل المستلمة أو المكالمات.

كما تأتي الساعة بمستشعر لرصد معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة خلال الأسبوع، أيضاً تأتي بمستشعر SpO2 لقياس معدل الأكسجين في الدم، وتدعم مراقبة حالة المستخدم أثناء النوم، وايضاً قياس مستوى توتر المستخدم.

وتتكامل ساعة Moto Watch 40 مع تطبيق جوجل Google Fit، وتضم بطارية بقدرة 240 mAh، لعمر شحن يصل إلى 10 أيام، كما تدعم الشحن السريع حيث يمكن شحن الساعة بشكل كامل خلال 25 دقيقة من خلال الشاحن المغناطيسي المرفق، وتتوفر الساعة بألوان الأسود والوردي الذهبي بسعر 65 دولار.

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