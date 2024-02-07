تكنولوجيا: ابل تستعد لإجراء تغيير في تصميم كاميرة هاتف iPhone 16

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن التصميم المتوقع لكاميرة الإصدار الرئيسي من سلسلة هواتف iPhone 16 القادمة.

أكدت أحدث الصور المسربة على التغيير المرتقب من ابل في تصميم كاميرة iPhone 16، حيث تستبدل ابل التصميم القطري المميز للإصدار الحالي بتصميم عمودي بإعدادات مزدوجة.

قدمت ابل التصميم الرأسي في وحدة كاميرة هواتف الأيفون خلال 2020 في هاتف iPhone 12، والآن يعود التصميم من جديد في هاتف iPhone 16.

ولقد كُشِف عن هذا التصميم في صور مسربة لمخطط هاتف iPhone 16 جاء عبر @MajinBuOfficial x @upintheozone، حيث ظهر الهاتف باللون الأزرق.

كما جاءت تسريبات مصورة أخرى من “Apple Hub” لتقدم تفاصيل أكثر حول الألوان المميزة لهاتف iPhone 16، حيث يظهر الهاتف بعدد محدود من إختيارات الألوان.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن هاتف iPhone 16 Pro يأتي بنفس لغة التصميم المميزة لهاتف iPhone 15 Pro.

كما تشير التوقعات إلى أن قرار ابل لتغيير تصميم الكاميرة في iPhone 16 جاء نتيجة للمميزات المتوقعة لهذا الإصدار مثل ميزة تسجيل الفيديو “spatial” الذي يدعم التشغيل لاحقاً عبر نظارة الواقع المختلط Apple Vision Pro.

أيضاً تؤكد التسريبات على أن هواتف iPhone 16 و16 Plus ستدعم معدل تحديث 60Hz، كما تشير التسريبات إلى أن ابل تدعم كلا الإصدارين بزر الأكشن، ورقاقة Apple А18، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وتقنية Wi-Fi 6E.

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