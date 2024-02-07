تكنولوجيا: هاتف Redmi A3 ينطلق في 14 من فبراير بمعدل تحديث 90Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت العملاق الصيني شاومي يوم 14 من فبراير للإعلان الرسمي عن هاتف Redmi A3، ولقد أكدت من خلال الإعلانات التشويقية على بعض من مواصفات هذا الإصدار.

شغل هاتف Redmi A3 عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية، واليوم تؤكد شاومي على أن هذا الإصدار سيتم الكشف عنه بشكل رسمي خلال أيام في السوق الهندي.

ولقد كشفت التسريبات السابقة عن صور حية لهذا الإصدار، كما أكدت التفاصيل على أن الهاتف يأتي بحجم شاشة 6.71 إنش، ومعدل تحديث 90Hz.

أيضاً من بين الترقيات المقدمة من شاومي في هذا الإصدار تأتي في الذاكرة العشوائية، حيث أكد إعلان تشويقي أخر على أن الهاتف يتميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام مع ذاكرة إفتراضية بسعة 6 جيجا بايت رام إضافية.

ولقد أوضحت التسريبات السابقة لصندوق التغليف أن هاتف Redmi A3 يتوفر بنموذج بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت.

أيضاً من بين الترقيات المرتقبة في هذا الإصدار في سعة البطارية، حيث يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم الهاتف الشحن عبر منفذ USB-C، ومن المتوقع أن يدعم الشحن بقدرة 10W.

يذكر أن إعلان تشويقي أكد على أن هاتف Redmi A3 يأتي بكاميرة كبيرة بتصميم دائري في الجهة الخلفية، والذي يعرف من شاومي بتصميم “Halo”، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

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