شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: النسخة التجريبية من لعبة Final Fantasy VII Rebirth متاحة الآن .. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى لعبة Final Fantasy VII Rebirth نظرة متعمقة على أحدث عرض لحالة اللعب على PlayStation، حيث أعلن الناشر Square Enix أن العرض التجريبي للعبة سيكون متاحًا على PS5، وسيسمح العرض التجريبي القابل للتشغيل، والمتوفر حاليًا للتنزيل على متجر PlayStation، للاعبين بالتحكم في كل من بطل الرواية Cloud Strife والخصم Sephiroth في قسم مبكر من اللعبة.

وإلى جانب الإعلان، أطلقت Square Enix أيضًا لقطات لعب مدتها 11 دقيقة من لعبة تقمص الأدوار القادمة، والتي تعرض خريطة العالم وأنماط العبور والألعاب الصغيرة والمزيد.

وكان هذا هو عرض حالة اللعب الثاني من سوني لهذا العام، مع التركيز بالكامل على إعادة ميلاد Final Fantasy VII، وقد بدأ العرض بمقطع دعائي لقصة جديدة للعبة، يتضمن مواجهة بين Cloud وSehiroth، جنبًا إلى جنب مع أعضاء وشخصيات المجموعة الأخرى. يُظهر المقطع أيضًا القتال من اللعبة وبعض البيئات المذهلة والمتنوعة.

وقد أعقب المقطع الدعائي عرضًا عميقًا للعبة سلط الضوء على خريطة العالم الموسعة، والتي تتضمن مدنًا كثيفة وجبالًا وأراضي عشبية والمزيد، وطرق اجتيازها، بما في ذلك المركبات والجبال وبالطبع Chocobos، وتتميز طريقة اللعب أيضًا بتفصيل المهام ومجموعة متنوعة من الألعاب الصغيرة، بما في ذلك لعبة بطاقات بناء سطح السفينة التي تسمى Queen's Blood.

كما عرضت اللقطات أيضًا صورًا تفصيلية ورسومًا متحركة للوجه تساعد في سرد اللعبة. ستكون لعبة Rebirth متاحة للعب في كل من وضع الأداء، الذي يعطي الأولوية لمعدل الإطارات، ووضع الرسومات، الذي يعطي الأولوية لدقة 4K.

ووفقًا لـ Square Enix، سيكون العرض التجريبي لـ Final Fantasy VII Rebirth عبارة عن قسم من الفلاش باك يتمحور حول حادثة Nibelheim، مما يضع اللاعبين في مكان Sephiroth. تقع الحادثة قبل سنوات من أحداث اللعبة، مما يوفر سياقًا إضافيًا حول القصة والشخصيات.

بالإضافة إلى ذلك، قال الاستوديو إنه يخطط لإصدار تحديث من الآن وحتى إصدار اللعبة في وقت لاحق من هذا الشهر يضيف منطقة Junun إلى العرض التوضيحي، مما يسمح للاعبين باستكشاف المنطقة بحرية.