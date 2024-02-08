شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل قد تطلق Apple Vision Pro فى الصين بعلامة تجارية جديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق Apple Vision Pro الأسبوع الماضي بمبيعات تجاوزت 200000 وحدة قبل أن تصل سماعة الواقع المختلط إلى متاجر البيع بالتجزئة في البلاد، حيث كان الإصدار الأول لشركة Apple في فئة المنتجات الجديدة منذ أن قدمت أول ساعة Apple Watch منذ ما يقرب من عقد من الزمن متوفر حاليًا في الولايات المتحدة فقط، لكن الشركة تخطط لجلب Vision Pro إلى الأسواق في الصين وكندا والمملكة المتحدة بعد ذلك، وربما يحدث ذلك قريبًا، حيث يدعي تقرير جديد أن سماعة الرأس ستصل إلى السوق الصينية في الأشهر المقبلة.

ووفقًا للمنفذ الصيني IT Home، نقلاً عن تقرير من منفذ Wall Street News الآسيوي، فإن Apple Vision Pro ستظهر لأول مرة في الصين في وقت مبكر من أبريل أو على أبعد تقدير بحلول مايو، وتأتي المعلومات من مصادر سلسلة التوريد، التي أفادت أيضًا أن تسجيل الجهاز لدى وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين قد اكتمل تقريبًا، وأضافت المصادر أيضًا أن الدفعة الأولى من مبيعات سماعات الرأس في الصين ستكون "ضيقة نسبيًا".

وكان مارك جورمان من بلومبرج قد أفاد الشهر الماضي أيضًا أن Apple Vision Pro ستصل إلى الرفوف في الصين وكندا والمملكة المتحدة بعد إطلاقها في الولايات المتحدة فقط، وبحسب ما ورد تتوقع شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها كوبرتينو بولاية كاليفورنيا شحن 500000 وحدة Vision Pro في عام 2024.

ومع ذلك، قد لا يكون إطلاق الصين لنظارات الواقع المعزز/الواقع الافتراضي خاليًا من بعض التعقيدات، حيث يمكن أن تضطر شركة Apple إلى إطلاق سماعات الرأس الخاصة بها هناك باسم مختلف بسبب تشابه اسماء المنتجات مع أخرى صينية، وكانت التقارير المبكرة عن تطوير سماعة الرأس قد ذكرت أن شركة Apple قد تطلق على جهازها اسم "Reality Pro"، ويقال إن هذه العلامة التجارية يمكن استخدامها في الصين.

وبينما تعاني شركة أبل من تباطؤ في السوق الصينية، تظل البلاد قاعدة إنتاج مهمة لشركة تصنيع آيفون، حيث تم تجميع سماعات الرأس Apple Vision Pro من قبل الشركة المصنعة الصينية Luxshare، ويقال إن الشركة ترأس فريق تطوير الواقع المعزز في شنغهاي، ويقال أيضًا أن الشركتين التايوانيتين بيجاترون وفوكسكون ساعدتا في المشروع.