شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل تصميم الكاميرا النحيف للطراز الأساسى iPhone 16.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت شركة Apple تجربة لتصميمات مختلفة لكاميرات هواتف iPhone 16 القياسية على مدار الأشهر القليلة الماضية، حيث كان هناك ثلاثة من تصميمات النماذج الأولية لشركة Apple في شهر ديسمبر الماضي، ولكن الآن حولت شركة Apple تركيزها مرة أخرى، وفقاً لموقع macrumros.

تتميز الكاميرا على شكل حبوب بحلقتين منفصلتين للكاميرات الواسعة والكاميرات فائقة الاتساع، مع اعتماد بعض الإشارات تصميمات النماذج الأولية السابقة، وظل ترتيب الكاميرا العمودي ثابتًا طوال عملية إنشاء النموذج الأولي، ولم تغير Apple موضع الفلاش أو عدسات الكاميرا مع هذا التحديث الأخير.

أحدث مظهر للكاميرا الذي تجربه شركة Apple مستوحى من طرازات iPhone الأقدم، مثل ‌iPhone‌ X، كما يحتوي ‌iPhone‌ X أيضًا على كاميرا على شكل حبوب ذات تصميم نحيف، بينما استخدمت شركة Apple كاميرا رأسية لجهاز iPhone‌ 12 أيضًا، إلا أنها كانت تحتوي على نتوء مربع أوسع يضم أيضًا الفلاش والميكروفون.

مع تخطيط الكاميرا العمودية، من المتوقع أن تقدم Apple ميزة تسجيل الفيديو المكاني إلى الطرازين الأساسيين ‌iPhone 16‌ وiPhone 16‌ Plus، في الوقت الحالي، تتميز طرازات iPhone 15 بترتيب كاميرا قطري ولا يمكنها التقاط الفيديو المكاني، وهي ميزة تقتصر حتى الآن على طرازات iPhone 15 Pro وسماعة Vision Pro نفسها.

وبصرف النظر عن تصميم الكاميرا المحدث، تتضمن نماذج ‌iPhone 16‌ الأحدث تعديلات طفيفة على زر الإجراء وزر الالتقاط، كما، وتتميز أحدث وحدات النموذج الأولي بزر إجراء أصغر، يشبه الزر المستخدم في ‌iPhone 15 Pro‌، إلى جانب زر الالتقاط الحساس للضغط الذي يتناسب مع إطار الجهاز، في حين أن تصميم الكاميرا يعد إلى حد كبير تحديثًا تجميليًا يؤثر على اللوحة الخلفية الزجاجية، فإن التغيير الذي تم إجراؤه على زر الإجراء أثناء مرحلة النموذج الأولي يعد أكثر أهمية، وتشير تحديثات Apple إلى أنها ألغت فكرتها الأولية المتمثلة في جلب زر الإجراء بالسعة إلى نطاق ‌iPhone 16‌.