شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تواجه مشكلة فى إطلاق Watch Urtla مع شاشة microLED.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يتأخر إطلاق الجيل التالي من Apple Watch Urtla المزودة بشاشة microLED، ويبدو أن شركة آبل تواجه تحديات في تكوين سلسلة التوريد اللازمة لإطلاق الجهاز بحلول عام 2026، وفقاً لموقع macrumors.

في العام الماضي، توقعت شركة TrendForce، وهي شركة أبحاث تايوانية، إطلاق الجيل التالي من Apple Watch Urtla في عام 2026، وهو ما يختلف عن المصادر الأخرى التي تشير إلى إطلاقها لأول مرة في عام 2025، ومع ذلك، تؤكد The Elec أن التحديات المستمرة المتعلقة بارتفاع تكاليف التصنيع والطلب على الإنتاج قد تؤخر الإنتاج الضخم لـ Apple Watch Urtla من نوع microLED، مما قد يدفع الإصدار إلى ما بعد عام 2026.

أمضت شركة Apple ما يقرب من عقد من الزمن في تحسين تقنية شاشات العرض microLED المخصصة، وتعد هذه الشاشة المبتكرة بزيادة السطوع ودقة الألوان والنطاق الديناميكي وزوايا المشاهدة والكفاءة.

في حين أن Apple Watch Urtla الحالية تأتي بشاشة مقاس 1.93 بوصة، يقال إن طراز microLED القادم يتميز بشاشة أكبر مقاس 2.12 بوصة، والتي من المرجح أن توفر تجربة مشاهدة محتوى أفضل للمستخدمين، ومع ذلك، يظل تصنيع شاشة بكثافة بكسل عالية كهذه يمثل عقبة كبيرة، تشير محاكاة الطلب إلى أن إنتاج شاشة microLED مقاس 2.12 بوصة قد يكلف الشركة ما يصل إلى 150 دولارًا، وهو ما يعادل أربعة أضعاف تكلفة شاشة OLED الحالية (38 دولارًا)، عادة، المنتجات التي يبلغ سعر اللوحة فيها 150 دولارًا للبيع بالتجزئة تبلغ حوالي 1500 دولار.

يدعي التقرير أن عملاق التكنولوجيا لديه خطط لاستبدال جميع شاشات LCD و OLED و Mini-LED الحالية بتقنية microLED، ويقال أن هذا يحدث أولاً مع Apple Watch ويقال إن الشركة تقدم نفس الشيء مع المنتجات الأخرى، بما في ذلك iPhone وiPad وMac وسماعات Vision Pro، إذا كان التسرب صحيحًا، فإن هذه الخطوة الإستراتيجية يتم اتخاذها لتقليل الاعتماد على سامسونج كمورد والاستفادة من هندسة العرض الداخلية، ومع ذلك، فإن الاعتماد الناجح لمصابيح microLED يتوقف على التغلب على تحديات سلسلة التوريد.