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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية التقاط صورة شاشة على Apple Vision Pro الخاصة بك والان مع تفاصيل الخبر
إذا كنت تريد مشاركة ما تراه عندما ترتدي Apple Vision Pro، فيمكنك التقاط العرض بالكامل كصورة، أو بدلاً من ذلك، تسجيل فيديو.
Vision Pro
فيما يلي طريقتان مختلفتان يمكنك استخدامهما لالتقاط صورة ثابتة لعرضك على Apple Vision Pro.
-اضغط في نفس الوقت على Digital Crown والزر العلوي.
-قل، "سيري، التقط لقطة شاشة".
عندما تلتقط صورة، يتم حفظها تلقائيًا في الصور، لاحظ أن طريقة العرض الخاصة بك تكون محجوبة عند إدخال كلمة المرور أو رمز المرور.
يمكنك أيضًا تسجيل مقطع فيديو لمشاهدتك عند ارتداء Apple Vision Pro.
-ابحث عن الأعلى واضغط على العلامة التي تشير للأسفل بالقرب من الجزء العلوي من العرض.
-اضغط على زر مركز التحكم (الرمز المكون من مفتاحين أفقيين).
-اضغط على زر التسجيل، وسيبدأ التسجيل عندما ينتهي العد التنازلي.
-لإيقاف التسجيل، اضغط على زر التسجيل مرة أخرى أو على شريط الحالة الأحمر في الجزء العلوي من العرض، ثم اضغط على إيقاف.
إذا كنت لا ترى زر تسجيل الشاشة في مركز التحكم، فانتقل إلى الإعدادات ← مركز التحكم، ثم أضف عنصر التحكم المعني واتبع الخطوات المذكورة أعلاه مرة أخرى.
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