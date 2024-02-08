شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية التقاط صورة شاشة على Apple Vision Pro‌ الخاصة بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دمجت Apple في سماعات الرأس Vision Pro وظيفة تتيح لك التقاط صورة ثابتة لمجال رؤيتك بالكامل ويتم حفظها كملف صورة، مما يجعلها ملائمة للمشاركة، حيث يعمل بشكل مشابه للطريقة التي تلتقط بها لقطات الشاشة على iPhone وApple Watch، باستثناء Vision Pro، يتم تضمين كل ما تراه، بما في ذلك غرفتك الفعلية والبيئات النشطة وأي تطبيقات تستخدمها، وفقاً لموقع macrumors.

إذا كنت تريد مشاركة ما تراه عندما ترتدي Apple Vision Pro، فيمكنك التقاط العرض بالكامل كصورة، أو بدلاً من ذلك، تسجيل فيديو.



Vision Pro

فيما يلي طريقتان مختلفتان يمكنك استخدامهما لالتقاط صورة ثابتة لعرضك على ‌Apple Vision Pro‌.

-اضغط في نفس الوقت على Digital Crown والزر العلوي.

-قل، "سيري، التقط لقطة شاشة".

عندما تلتقط صورة، يتم حفظها تلقائيًا في الصور، لاحظ أن طريقة العرض الخاصة بك تكون محجوبة عند إدخال كلمة المرور أو رمز المرور.

يمكنك أيضًا تسجيل مقطع فيديو لمشاهدتك عند ارتداء ‌Apple Vision Pro‌.

-ابحث عن الأعلى واضغط على العلامة التي تشير للأسفل بالقرب من الجزء العلوي من العرض.

-اضغط على زر مركز التحكم (الرمز المكون من مفتاحين أفقيين).

-اضغط على زر التسجيل، وسيبدأ التسجيل عندما ينتهي العد التنازلي.

-لإيقاف التسجيل، اضغط على زر التسجيل مرة أخرى أو على شريط الحالة الأحمر في الجزء العلوي من العرض، ثم اضغط على إيقاف.

إذا كنت لا ترى زر تسجيل الشاشة في مركز التحكم، فانتقل إلى الإعدادات ← مركز التحكم، ثم أضف عنصر التحكم المعني واتبع الخطوات المذكورة أعلاه مرة أخرى.