شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على المميزات الجديدة فى Google Meet والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل تطبيق مكالمات الفيديو Google Meet على ميزة جديدة يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص في الاجتماعات الكبيرة، حيث يمكن الآن لمضيفي الاجتماع أو المضيفين المشاركين تثبيت ما يصل إلى ثلاثة مربعات محددة لجميع المشاركين في الاجتماع، وسيمكن هذا المشاركين من رؤية نفس الأشخاص أو العروض التقديمية أو العناصر المميزة على الشاشة، دون الحاجة إلى القيام بأي شيء في النهاية.

وفي السابق، بينما كان بإمكان المشاركين تثبيت ما يصل إلى ثلاثة مربعات، إلا أنها لم تكن لتنعكس على شاشة أي شخص آخر. سيكون لدى جميع المستخدمين خيار إلغاء تثبيت المشاركين من نهايتهم.

وأعلنت Google Workspace عن هذه الميزة في منشور بالمدونة مؤخرا، حيث جاء فيها: "إذا كنت مضيف اجتماع أو مضيفًا مشاركًا، فيمكنك الآن تثبيت ما يصل إلى ثلاثة مربعات محددة لجميع المشاركين في الاجتماع"، ويمكن أن تكون هذه المربعات الثلاثة عبارة عن مشاركين أو عروض تقديمية أو عناصر أخرى أو مزيج من الثلاثة، وتقول جوجل إن هذه الميزة ستكون مفيدة في الاجتماعات الكبيرة أو الندوات عبر الإنترنت حيث يحضرها الكثير من المستخدمين، وقد يكون التركيز على المتحدث صعبًا دون التثبيت.

وبينما في السابق، كان بإمكان المستخدمين تثبيت المشاركين والعروض التقديمية في نهايتهم، لم يكن هناك نهج موحد لذلك، في الاجتماعات الكبيرة، قد يؤدي ذلك إلى حدوث ارتباك وقد يواجه بعض المستخدمين صعوبة في العثور على الشخص المناسب لتثبيته، باستخدام ميزة Google Meet الجديدة، يمكن للمضيفين والمضيفين المشاركين تولي هذه المهمة والمساعدة في إجراء جلسة أكثر تركيزًا.

في الشهر الماضي، طرحت منصة المؤتمرات عبر الإنترنت ثلاث ميزات تخصيص للمستخدمين، بما في ذلك إعادة تصميم الواجهة للتأثيرات المرئية. تتيح خلفيات Google Meet الآن للمشاركين اختيار مجموعة واسعة من الخلفيات بما في ذلك الصور عالية الدقة والصور الغامرة بالإضافة إلى الخلفيات بزاوية 360 درجة، ويتيح خيار الفلاتر للمشاركين إضافة ملحقات مثل القبعات، أو تحويلها إلى حيوانات والمزيد، أما علامة التبويب "المظهر" مخصصة لتخصيص الإضاءة أو الإطارات أو جودة الفيديو.

ظهرت Google Meets أيضًا لأول مرة في Studio Lighting على الويب، وتتيح هذه الميزة إضافة إضاءة بجودة الاستوديو إلى إطار المشارك، ويوجد خيار تلقائي لإضافة التأثير تلقائيًا، وخيار مخصص يتيح لك إجراء تغييرات دقيقة على سطوع الإضاءة وموضعها ولونها. تمت إضافة صوت الاستوديو أيضًا والذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصوت.