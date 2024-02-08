شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على الإصدار التجريبى الثانى من نظام التشغيل iOS 17.4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة Apple في الاختبار التجريبي لتحديث iOS 17.4، حيث تم طرح الإصدار التجريبي الجديد من نظام التشغيل جنبًا إلى جنب مع تحديث macOS 14.4 beta 2 وwatchOS 10.4 beta 2 وtvOS 17.4 beta 2، وهو متاح حاليًا لمستخدمي iOS المسجلين في اختبار الإصدار التجريبي العام والمطورين.

وأدخلت شركة Apple تحديثات مهمة في App Store وiPhone مع نظام التشغيل iOS 17.4 الجديد وفقًا لقانون الأسواق الرقمية في 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.





تاريخ إصدار iOS 17.4يقال إن شركة Apple تخطط لإصدار الإصدار النهائي من iOS 17.4 في الأسبوع الأول من مارس 2024، ومن المقرر أيضًا أن يتم الكشف عن النافذة النهائية بعد الالتزامات القانونية التي يتعين على Apple اتباعها في الاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لقانون الأسواق الرقمية، تم توجيه شركة Apple لإجراء بعض التغييرات على iPhone وApp Store، وتم تحديد الموعد النهائي لذلك في 6 مارس. لذلك، بموجب ذلك، تلتزم Apple بإطلاق iOS 17.4 قبل أو في مارس. 6.





إليك كل ما هو جديد في تحديث iOS 14أسواق التطبيقات البديلة: لأول مرة، يمكن لمستخدمي iPhone تنزيل التطبيقات من مصادر أخرى غير App Store، مثل Epic Games Store. وهذا نتيجة لقرار مكافحة الاحتكار الصادر عن الاتحاد الأوروبي ضد شركة Apple.

اختيار المتصفح: يمكن لمستخدمي iPhone الآن أيضًا اختيار المتصفح الافتراضي الخاص بهم من رسالة منبثقة في Safari. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الآن أيضًا استخدام المتصفحات التي تعمل على محركات مختلفة عن WebKit، مثل Firefox أو Chrome.

خيارات الدفع: يتيح الإصدار التجريبي الجديد من iOS 17.4 أيضًا لمستخدمي iPhone الدفع مقابل عمليات الشراء داخل التطبيق باستخدام طرق مختلفة عن Apple Pay، مثل PayPal أو Venmo. ويمكنهم أيضًا تعيين تطبيقات NFC والمحفظة الافتراضية الخاصة بهم لـ Apple Pay.

حماية الأجهزة المسروقة: يمكن لمستخدمي iPhone الآن أيضًا اختيار طلب تأخير أمني دائمًا عند تغيير إعدادات الأمان، حتى عندما يكونون في مواقع مألوفة. سيجعل هذا التحديث من الصعب على اللصوص تعطيل Find My iPhone أو مسح الجهاز.

نصوص البودكاست: تتيح هذه الميزة الجديدة لمستخدمي iPhone البحث في نصوص حلقات البودكاست في تطبيق Apple Podcasts. يتم إنشاء النصوص بواسطة Apple وهي تشبه ميزة كلمات الأغاني في الوقت الفعلي في Apple Music. تمت أيضًا إعادة تصميم شريط Now Playing في تطبيق Podcasts ليتوافق مع تطبيق الموسيقى.

ترقية Siri: يتيح التحديث التجريبي لنظام iOS 17.4 أيضًا لمستخدمي iPhone أن يطلبوا من Siri قراءة الرسائل بلغات مختلفة عن تلك التي يستخدمونها لـ Siri في مهام أخرى. يمكنهم إضافة لغات في تطبيق الإعدادات ضمن Siri & Search > المراسلة مع Siri.

رموز تعبيرية جديدة: يمكن لمستخدمي iPhone الآن أيضًا الاستمتاع بسبعة رموز تعبيرية جديدة، مثل قلب مع ضمادة، ووجه يزفر، ووجه في السحاب. هناك أيضًا مجموعات جديدة من الرموز التعبيرية العائلية، مثل الأجناس وألوان البشرة المختلفة.

توافق Vision Pro: يمكن الآن لمستخدمي Apple Watch Series 9 وUrtla 2 تعطيل Double Tap عندما يرتدون Vision Pro. وهذا يمنع حدوث تعارضات بين إيماءات Apple Watch وVision Pro.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا بعض التغييرات الطفيفة في iOS 17.4، مثل إعادة تسمية علامات التبويب "الاستماع الآن" إلى علامات التبويب "الصفحة الرئيسية" في تطبيقات البودكاست والموسيقى، وتوسيع شريط العناوين في Safari، وإضافة تسمية المنطقة القابلة للتعريف في الإعدادات التطبيق، وتوسيع اختصار Siri إلى ألمانيا.