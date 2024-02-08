شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية استخدام Vision Pro كشاشة خارجية لجهاز Mac الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد إحدى الميزات الأكثر شيوعًا في Vision Pro هي قدرته على العمل كشاشة خارجية لجهاز Mac الخاص بك، إليك كيفية عمل هذه الميزة وكيفية تمكينها على جهاز Apple Vision Pro، وفقاً لموقع 9to5mac.

يمكنك استخدام Vision Pro كشاشة خارجية لجهاز Mac الخاص بك، وهناك ثلاث طرق لتوصيل Apple Vision Pro بجهاز Mac في وضع العرض الخارجي.

- مجرد إلقاء نظرة على جهاز Mac الخاص بك: أثناء ارتداء جهاز Vision Pro، ما عليك سوى إلقاء نظرة على جهاز MacBook الخاص بك وسيظهر زر "اتصال" أعلى الشاشة، اضغط بأصابعك معًا، ويجب أن ترى شاشة جهاز Mac الخاص بك في عالم Vision Pro الخاص بك.

- استخدم مركز التحكم أثناء ارتداء Vision Pro: انظر للأعلى واضغط بأصابعك معًا لإظهار مركز التحكم، ثم اضغط على أيقونة مركز التحكم، وهي الأيقونة الثالثة من اليسار، وانظر إلى أيقونة "Mac Virtual Display" واضغط بأصابعك معًا، صم اختر جهاز Mac الخاص بك من قائمة الخيارات.

- استخدم مركز التحكم على جهاز Mac الخاص بك: أثناء ارتداء Vision Pro، انتقل إلى مركز التحكم على جهاز Mac الخاص بك، ثم اضغط على خيار "Screen Mirroring"، واختر "Apple Vision Pro" في قائمة خيارات عكس الشاشة المتاحة.

تعمل هذه الميزة على أجهزة Mac التي تعمل بمعالجات Intel وApple Silicon، ولكن أجهزة Intel Mac تقتصر على دقة 3K بينما يمكن لأجهزة Apple Silicon Mac أن تعمل بدقة 4K.

تعد أحد أفضل الأجزاء في هذه الميزة هو القدرة على وضع نوافذ VisionOS بجانب شاشة Mac، ويمكنك أيضًا استخدام التحكم الشامل لتحريك المؤشر بين شاشة جهاز Mac الخاص بك على Vision Pro وتطبيقات VisionOS الأخرى.