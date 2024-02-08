شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إرسال رسائل باللون الأزرق وأنماط خطوط مختلفة على واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم مليارات المستخدمين تطبيق واتساب للتواصل مع الأصدقاء والعائلة وفى العمل ايضًا بشكل يومى، وهو ما يجعل بعض المستخدمين يشعرون بالملل من استخدام نفس الخط واللون فى الرسائل النصية، لذلك هناك تطبيقًا جديدًا تابعًا لجهة خارجية يتيح لك إرسال رسائل باللون الأزرق وخطوط مختلفة، وفقًا لموقع indiatoday.

كيفية إرسال رسائل باللون الأزرق والخطوط المختلفة؟

الخطوة 1: انتقل إلى متجر Play وقم بتنزيل تطبيق "Stylish Text - Fonts Keyboard".

الخطوة 2: بمجرد التنزيل، افتح التطبيق واستمر فى الضغط على السهم الموجود فى الركن الأيمن السفلى من الشاشة

الخطوة 3: فقط اضغط على زر "موافقة" وانتقل إلى قسم لوحة المفاتيح الموجود فى الزاوية اليمنى السفلية.

ملاحظة: لا تمنحه إذن إمكانية الوصول حتى لو طلب ذلك لأنه يعنى فى الأساس أن التطبيق سيكون له السيطرة الكاملة على جهازك، ولا تحتاج إلى منح إذن الوصول لهذا التطبيق حتى يعمل بشكل صحيح، لن يؤدى الضغط على زر "موافقة" إلى منحه الإذن وستنتقل فقط إلى النافذة الرئيسية للتطبيق.

الخطوة 4: اضغط على "تمكين لوحة المفاتيح" وقم بتمكين خيار "لوحة المفاتيح النصية المتميزة".

الخطوة 5: اضغط مرة أخرى على زر التنشيط.

الخطوة 6: انتقل إلى واتساب> افتح أى دردشة > اضغط على شريط الرسائل الذى تكتب فيه النص عادةً.

الخطوة 7: فى الجزء السفلى من لوحة المفاتيح، سترى أيقونة لوحة المفاتيح، فقط اضغط عليها وانتقل إلى لوحة المفاتيح النصية المتميزة، الآندسترى خطوطًا مختلفة أعلى لوحة المفاتيح.

الخطوة 8: إذا كنت تريد إرسال رسائل باللون الأزرق، فاضغط على الشريحة اليسرى على لوحة المفاتيح حيث تظهر أنماط الخطوط المختلفة، سترى بعد ذلك خطًا أزرق اللون، ما عليك سوى الضغط عليه لتمكينه والبدء فى إرسال رسائل نصية باللون الأزرق.