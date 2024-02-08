تكنولوجيا: منصة YouTube TV تؤجل إطلاق وظيفة 1080p Enhanced ومعدل البت الأعلى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد موقع YouTube أنه قد تم تأجيل إطلاق وظيفة “1080p Enhanced” على منصة YouTube TV قليلاً.

ويبدو أن الوظيفة، التي ظهرت للعديد من المستخدمين خلال الأيام الماضية، تواجه خطأً أدى إلى إخفاء إعداد الجودة الجديد مؤقتًا عن العرض، مما أدى أيضًا إلى إزالة الخيار لأولئك الذين كانوا يرونه.

بالنسبة للعديد من القنوات، كان “1080i” هي معيار جودة البث لفترة من الوقت، وهو لا يتطابق تمامًا مع 1080 بكسل التي قد تكون معتادًا عليها من خدمات البث الأخرى، بينما ستدعم بعض القنوات الأخرى جودة 1080 بكسل.

حاليًا، تطرح YouTube TV ميزة “1080p Enhanced” للعديد من القنوات. وتقول منصة YouTube على Reddit إن هذه الجودة المعززة متاحة لأجهزة البث المتوافقة مع 4K وهي “أعلى جودة فيديو” متاحة خارج 4K Plus.

بدأ هذا الخيار الجديد في الظهور لأول مرة للمستخدمين طوال عام 2023، ولكن يبدو أنه تم طرحه أخيرًا على نطاق أوسع.

والجدير بالذكر أنه في شهر فبراير الماضي، أجرت منصة YouTube TV بهدوء بعض الترقيات على جودة الصورة، في حين أطلق موقع YouTube نفسه “1080p Premium” ذي معدل البت الأعلى قبل بضعة أشهر.

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