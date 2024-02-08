تكنولوجيا: شائعات جديدة تكشف عن ساعة Garmin Forerunner مع شاشة AMOLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن اختبار Fitness Tracker قد جمع بعض المعلومات الجديدة حول ساعة Garmin Forerunner الذكية القادمة.

إذ يُزعم أن موقع الويب قد علم بهذه التفاصيل من “الأنشطة على مواقع الويب الخاصة بـ Garmin”. ومع ذلك، فلم يتم أي دليل يدعم هذه الادعاءات.

وعلى ما يبدو، يدعي موقع الويب أن “موقع Garmin الإلكتروني يحتوي على إشارات” إلى Forerunner 65 وForerunner 165. من المفترض أن كلا الاسمين يرتبطان بنموذج واحد سيحل محل Forerunner 55، وهي ساعة ذكية جديدة قادمة.

ويضيف اختبار Fitness Tracker أنه من المحتمل أن يكون هناك نوعان مختلفان يتميزان بسعات التخزين واتصال Wi-Fi.

يقال أن هذا الاصدار الأكثر تقدمًا سيصل مع لاحقة “الموسيقى“، وهو المصطلح الذي استخدمته Garmin في العديد من سلاسل الساعات الذكية على مر السنين.

لسوء الحظ، من المتوقع أن يقتصر إصدار الموسيقى على 4 جيجابايت من مساحة التخزين، نصفها مقدمة إلى Forerunner 265 وثمن مساحة التخزين التي يقدمها Forerunner 965.

بالإضافة إلى ذلك، يقال إن Forerunner 65 أو Forerunner 165 سوف تتميز بشاشة AMOLED مقاس 1.2 بوصة (390 × 390 بكسل)، بالإضافة إلى بطارية تدوم حتى 11 يومًا في وضع الساعة الذكية أو أقل من 6.5 ساعة عند تشغيل الموسيقى.

علاوةً على ذلك، يُشاع أن الساعة الذكية التي لم يتم إصدارها تحتوي على Elevate V4، وهو مستشعر PPG من الجيل الرابع من Garmin، بالإضافة إلى مقياس الارتفاع الجوي.

لسوء الحظ، لا يزال تاريخ الإصدار غير معروف في الوقت الحالي، وكذلك أسعار الإطلاق وكيف ستميز Garmin الساعة الذكية عن Forerunner 55 الحالية من ناحية التصميم.

المصدر