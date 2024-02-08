شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة فضاء تخطط لإرسال رؤى طيفية عن كل شىء على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Kuva Space الفنلندية الناشئة عن خطط لتزويد الحكومة الأمريكية ببيانات فوق طيفية، وهي تقنية قوية ذات تطبيقات متنوعة، تعمل الصور فائقة الطيف على تحليل طيف ضوئي أوسع من أجهزة الاستشعار التقليدية، ونتيجة لذلك يمكنه الكشف عن رؤى جديدة حول الكائنات الممسوحة ضوئيًا.

ومن خلال مناظر عبر كوكبنا، تستطيع أجهزة الاستشعار قراءة التوقيعات الطيفية لأي مادة تقريبًا على الأرض.

وفي Kuva Space، يبدأ التحليل بإطلاق أقمار صناعية مجهزة بكاميرات فائقة الطيف إلى المدار، ومن مكانها في الكون، تقوم أجهزة الاستشعار بعد ذلك بتحليل التركيبات الكيميائية للمواد الطبيعية والمواد التي من صنع الإنسان.

وبمجرد تحديد الكائنات، يقوم النظام بتقييم حالتها وأي تغييرات تطرأ عليها.

ويمكن أيضًا ضبطه في المدار لحالات استخدام محددة، يمكن للقطاع الزراعي، على سبيل المثال، تحسين أجهزة الاستشعار لمراقبة المحاصيل، ويمكن لوزارات الدفاع الاستفادة من البيانات لأغراض المراقبة، كما يمكن للمواقع الصناعية نشر الصور للكشف عن التسربات الكيميائية، وفي النظم البيئية البحرية، يمكن لهذه التقنية تتبع الأنواع المائية، ونوعية المياه، وسفن الصيد غير القانونية.

وقال جاركو أنتيلا، الرئيس التنفيذي لشركة Kuva Space: "هدفنا هو جعل خدماتنا في متناول مجموعة واسعة من الصناعات والبلدان لمكافحة تأثيرات تغير المناخ بشكل أكثر فعالية" وفقا لما أوردته TheNextWeb.

وعادةً ما تكون الكاميرات الفائقة الطيفية والأجهزة الداعمة لها حمولات ثقيلة، لإرسالها إلى الفضاء يتم تنفيذها عادةً على الأقمار الصناعية الكبيرة.

لكن Kuva Space تستهدف تقليص حجم الأقمار الصناعية فائقة الطيف إلى أقل من 30 كجم، وتقدم أيضًا بأول حمولة طيفية فائقة على الإطلاق على قمر صناعي نانوي.

تم إطلاق النظام، الذي يحمل اسم HelloWorld، في عام 2018، وعلى الرغم من حجمه الصغير، قالت الشركة إن البيانات الطيفية الفائقة للحمولة دقيقة مثل الأدوات العلمية الكبيرة.

تقوم الشركة الآن بتطوير كوكبة كاملة من الأقمار الصناعية الصغيرة، ومن المقرر إطلاق العضو الأول، Hyperfield-1، في يونيو 2024، وبحلول عام 2030 تخطط الشركة الناشئة للحصول على 100 قمر صناعي في المدار.

بمجرد تنشيطها، ستوفر الكوكبة رؤى للعملاء عبر نموذج قائم على الاشتراك، ووفقا لأنتيلا، يعد هذا النهج جديدًا في صناعة مراقبة الأرض.

وقال: "النموذج السائد اليوم هو الدفع لكل استخدام، مما يعني أن العميل يطلب صورًا بمواصفات محددة لأن مزودي البيانات لديهم أقمار صناعية محدودة للعمل معها".

"باستخدام 100 قمر صناعي وتحليلات تلقائية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكننا فتح خدمات المراقبة والتنبيه المستمرة بشكل لا مثيل له، مما يجعل الوصول إلى المعلومات أكثر سهولة لتحسين عملية صنع القرار."





الأحلام الأمريكية

باعتبارها أكبر سوق في صناعة التحليلات الجغرافية المكانية التي تبلغ قيمتها 85 مليار دولار، تعد الولايات المتحدة هدفًا واضحًا لشركة Kuva Space، وللوصول إلى ذلك، أطلقت الشركة الناشئة فرعًا أمريكيًا جديدًا، أطلق عليه اسم Kuva Space US.

تعتقد أنتيلا أنهم يدخلون البلاد في الوقت المناسب.

وقال: "صحيح أن سوق الولايات المتحدة كبير وذو قدرة تنافسية عالية، ولكن الحقيقة هي أنه لا يوجد الكثير من المنافسة الفعلية في السوق في الوقت الحالي على الطيف الفائق".

"إنه يشبه إلى حد ما SAR رادار الفتحة الاصطناعية في أوائل عام 2018، حيث يتحدث عدد من مشغلي الأقمار الصناعية عن امتلاك أقمار صناعية، ولكن يتوفر عدد قليل جدًا من الأقمار الصناعية الفعلية."

وعلى المدى الطويل، تخطط أنتيلا لدمج أنواع أخرى من أجهزة الاستشعار في الأقمار الصناعية.