شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Threads يختبر ميزة وضع Bookmark لحفظ المنشورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ تطبيق Threads في اختبار ميزة Bookmark لوضع الإشارة المرجعية على المنشور، مما يسمح للمستخدمين بحفظ المنشورات، وقالت الشركة إن التحديث يبدأ باعتباره "اختبارًا محدودًا"، لكن الميزة سيكون لها في النهاية مكان دائم في الخدمة.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، سيبدو زر "حفظ" في Threads مشابهًا جدًا لإصدار Instagram من الميزة، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى منشوراتهم المرجعية من قسم "حفظ" في إعدادات التطبيق.

على الرغم من أن القدرة على حفظ المنشورات قد لا تبدو التحديث الأكثر إثارة، إلا أنها ستساعد في إضفاء المزيد من التنظيم على التطبيق.

يفتقر Threads حاليًا إلى المراسلة المباشرة وتصفية البحث والقوائم وعدد من الميزات الأخرى التي غالبًا ما يطلبها المستخدمون المتميزون الذين يتطلعون إلى استبدال وظيفة Twitter (المعروفة الآن باسم X).

قدمت Threads مؤخرًا علامات قابلة للبحث، لكن Meta لم تضيف حتى الآن البحث الزمني أو الميزات الشائعة.

قال متحدث باسم Meta إن الشركة "ستواصل الاستماع إلى تعليقات المجتمع حول طرق تحسين تجربة Threads"، وكشف مارك زوكربيرج الأسبوع الماضي أن التطبيق ارتفع إلى 130 مليون مستخدم شهريًا.