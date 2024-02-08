تكنولوجيا: تطبيق Threads من Meta يحصل على ميزة وضع إشارة مرجعية لحفظ المشاركات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت منصة Threads في اختبار ميزة الإشارة المرجعية للسماح للمستخدمين بحفظ المنشورات، وذلك وفقًا لرئيس Instagram، آدم موسيري.

وقالت الشركة إن التحديث يبدأ باعتباره “اختبارًا محدودًا“، لكن الميزة “المطلوبة بشدة” ستكون موجودة على المنصة في النهاية.

ووفقًا للقطات الشاشة التي شاركتها Meta، سيبدو زر “حفظ” في Threads مشابهًا جدًا للزر الموجود على Instagram.

سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى منشوراتهم المرجعية من قسم “حفظ” في إعدادات التطبيق. وعلى الرغم من أن القدرة على حفظ المنشورات قد لا تبدو ميزة “مثيرة“، إلا أنها ستساعد في إضفاء المزيد من التنظيم على التطبيق.

يفتقر Threads وظيفة المحادثات حاليًا إلى المراسلة المباشرة وتصفية البحث والقوائم وعدد من الميزات الأخرى التي غالبًا ما يطلبها المستخدمون الذين يتطلعون إلى استبدال التطبيق بمنصة Twitter (المعروفة الآن باسم X).

قدم تطبيق Threads مؤخرًا علامات قابلة للبحث، لكن Meta قاومت حتى الآن إضافة البحث الزمني أو الميزات الشائعة.

وقال موسيري إن البحث الزمني يمكن أن يتلاعب به مرسلي البريد العشوائي بسهولة، على الرغم من أنه تم رصد “نموذج أولي داخلي” لهذه الميزة مؤخرً.

كما رصد موظفي Meta صورًا لميزة تشبه إلى حد كبير “الموضوعات الشائعة“، على الرغم من أنه من غير الواضح ما هي خطط الشركة الخاصة بها.

وفي بيان، قال متحدث باسم Meta إن الشركة “ستواصل الاستماع إلى تعليقات المستخدمون حول طرق تحسين تجربة Threads”.

وكشف مارك زوكربيرج الأسبوع الماضي أن التطبيق ارتفع إلى 130 مليون مستخدم شهريًا. وقال إن التطبيق لديه القدرة على أن يكون خدمة الشركة التالية لمليار مستخدم.

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