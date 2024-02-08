تكنولوجيا: الكشف عن المرشحين لجوائز MWC 2024: أبل وجوجل وسامسونج و OnePlus يتنافسان على لقب أفضل هاتف ذكي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيبدأ المؤتمر العالمي للجوال (2024 MWC) في برشلونة، إسبانيا، في 26 فبراير، وقد تم الإعلان عن جوائز الجوال العالمية والمرشحين عبر الفئات المختلفة.

دعونا نتحقق من بعض الجوائز ومن هو المرشح لها. أولاً، دعونا نرى المرشحين لجائزة أفضل هاتف ذكي.

قامت GLOMO بتضييق نطاقها لتشمل طرازات iPhone 15 Pro، وسلسلة Pixel 8، وOnePlus Open، وOPPO Find N3، وسلسلة Galaxy S23 و Galaxy Z Flip 5.

وعندما يتعلق الأمر بجائزة Breakthrough Device Innovation، فلدينا بعض الأسماء المعروفة في قائمة المرشحين. تقع شركة جوجل في دائرة الضوء بسبب براعتها في التصوير بالذكاء الاصطناعي وتفانيها في توفير تحديثات البرامج الموسعة لهواتف Pixel.

بالإضافة إلى ذلك، ترشحت شركة Honor الصينية بسبب تقنية البطارية المزدوجة المصنوعة من السيليكون والكربون المبتكرة في هاتفها Magic V2.

يعد هاتف OnePlus Open، الذي يتميز بنظام OxygenOS 13.2 Open Canvas، وOPPO Find N3، المجهز بـColorOS 13.2 Canvas Shift، من بين المرشحين أيضًا، حيث يقدم كلاهما نفس الوظيفة بشكل أساسي لتعدد المهام على الهواتف القابلة للطي.

وأخيرًا وليس آخرًا، حصلت شركة كوالكوم أيضًا على ترشيح مع أحدث شرائحها، Snapdragon 8 Gen 3.

تتميز فئة الأجهزة أيضًا بجائزة أخرى: أفضل جهاز استهلاكي متصل. تُمنح هذه الجائزة “جهازًا أو أداة إلكترونية استهلاكية يومية توفر تطبيقات وكفاءات ووظائف جديدة وذكية للمستخدم“.

وذلك يشمل الكاميرات والأدوات والأجهزة المنزلية ووحدات التحكم في الألعاب ومشغلات الموسيقى والمزيد. ومن الجدير بالذكر ان ضمن هذه الفئة جهاز Galaxy Tab S9 Ultra.

والإضافة الجديدة هي جائزة أفضل ابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي تركز على “إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإدخال تحسينات إيجابية في قطاع الهاتف المحمول“.

ومن بين المتنافسين شركة كوالكوم، المشهورة بمحرك Qualcomm AI Engine، وPangu-Weather، المعترف بها لتطوير أول نموذج للتنبؤ بالطقس مدعوم بالذكاء الاصطناعي يتفوق على أساليب التنبؤ العددي بالطقس التقليدية.

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