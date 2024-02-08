شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسعار البيتكوين بنسبة 3.66 % خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت عملة البيتكوين اليوم الخميس 8 فبراير ربحا، بنسبة 3.66 % وبهذا، وصلت قيمة العملة المشفرة إلى 44,505 دولارًا، في الـ 24 ساعة الماضية، وارتفعت قيمة البيتكوين بمقدار 1,693 دولارًا، وفقاً لموقع gadgets 360.

وحققت الأثير ربحا بنسبة 2.80 % اليوم الخميس، ويتم تداول العملة المشفرة الثانية الأكثر قيمة، في وقت كتابة هذا التقرير، بسعر 2425 دولارًا، وفي الـ 24 ساعة الماضية، ارتفعت قيمة ETH بمقدار 64 دولارًا.

سجلت كل من Binance Coin، وSolana، وRipple، وDogecoin، وCardano، وAvalanche – مكاسب اليوم الخميس.

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 3.31 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، في الوقت الحاضر، يبلغ تقييمها 1.71 تريليون دولار، حسبما أظهر CoinMarketCap.

لم يشهد سوى عدد قليل من العملات البديلة خسائر يوم الخميس، وتشمل هذه العملات Tether وUSD Coin وChainlink وBraintrust وAugur.