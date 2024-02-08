شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باقيله كم يوم ويبقى بدر.. تعرف على مرحلة القمر اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكره موقع "space"، يمر القمر أثناء دورانه حول الأرض عبر ثماني مراحل متميزة، وتحدث المراحل الأربعة الأساسية للقمر (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، ويكون البدر هو أكثر مراحله إبهارًا، والذى سيظهر في السماء في يوم 24 فبراير.
في حين أن القمر لديه أربع مراحل أساسية كل شهر، إلا أنه يتغير دائمًا، عندما تراقب القمر خلال الشهر، شاهد كيف ينمو من قمر جديد إلى الربع الأول من القمر، ومع نموه، يُعرف باسم القمر المتنامي، ويزداد تدريجيًا من "هلال" في الربع الأول من القمر، ومع استمراره في السطوع، يأخذ شكلًا مستطيلًا أو "أحدبًا" حتى يصل إلى مرحلة البدر، ثم يكرر الخطوات بشكل عكسي عندما يعود إلى القمر الجديد.
ستكون مرحلة القمر التالية في فبراير هي "القمر الجديد"، وستحدث غدا الجمعة 9 فبراير، وهذه المرحلة هي "المرحلة غير المرئية للقمر"، وفقًا لوكالة ناسا، لأن الجانب المضيء من القمر يتجه بعيدًا عن الأرض باتجاه الشمس.
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