شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باقيله كم يوم ويبقى بدر.. تعرف على مرحلة القمر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبلغ عمر القمر 28 يومًا وهو في مرحلة الهلال المتضائل من دورته القمرية، وهي مرحلة مضاءة بنسبة 3% فقط، وتكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، ففي بعض الليالي عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ وفي بعض الأحيان يكون مجرد قطعة من الضوء الفضي، وهذه التغييرات في المظهر هي مراحل القمر.

وفقا لما ذكره موقع "space"، يمر القمر أثناء دورانه حول الأرض عبر ثماني مراحل متميزة، وتحدث المراحل الأربعة الأساسية للقمر (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، ويكون البدر هو أكثر مراحله إبهارًا، والذى سيظهر في السماء في يوم 24 فبراير.

في حين أن القمر لديه أربع مراحل أساسية كل شهر، إلا أنه يتغير دائمًا، عندما تراقب القمر خلال الشهر، شاهد كيف ينمو من قمر جديد إلى الربع الأول من القمر، ومع نموه، يُعرف باسم القمر المتنامي، ويزداد تدريجيًا من "هلال" في الربع الأول من القمر، ومع استمراره في السطوع، يأخذ شكلًا مستطيلًا أو "أحدبًا" حتى يصل إلى مرحلة البدر، ثم يكرر الخطوات بشكل عكسي عندما يعود إلى القمر الجديد.

ستكون مرحلة القمر التالية في فبراير هي "القمر الجديد"، وستحدث غدا الجمعة 9 فبراير، وهذه المرحلة هي "المرحلة غير المرئية للقمر"، وفقًا لوكالة ناسا، لأن الجانب المضيء من القمر يتجه بعيدًا عن الأرض باتجاه الشمس.