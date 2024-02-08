تكنولوجيا: Oppo تطلق هاتف Oppo Reno11 F بمعالج Dimensity 7050

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo اليوم عن هاتف Oppo Reno11 F الذي ينطلق بمعالج Dimensity 7050، ومستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل.

يتميز هاتف Oppo Reno11 F بشاشة OLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FullHD+، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz.

ويدعم الهاتف طبقة حماية من “Panda Glass”، وتتميز الشاشة بنسبة سطوع 1100 nits، ويدعم الهاتف أيضاً تقنية HDR10+، أيضاً تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، كما يتوسط الشاشة ثقب لكاميرة السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل.

أيضاً تقدم Oppo هذا الإصدار بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع 112 درجة، ويأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا ببكسل للقطات macro.

كما ينطلق Reno11 F برقاقة معالج Dimensity 7050، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في microSD بسعة تصل إلى 2 تيرابايت.

وتدعم Oppo الهاتف بنظام تشغيل Android 14 وواجهة ColorOS 14، كما يضم بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، ويدعم Oppo Reno11 F معايير IP65 لمقاومة الماء والغبار، ويدعم الهاتف تقنية 5G، وNFC، ويأتي بمنفذ USB C.

ومن المقرر أن يتوفر Oppo Reno11 F بألوان الأزرق، الأخضر، وأيضاً اللون البنفسجي، ويدعم نمط خاص لصوتيات واضحة لإلغاء الضوضاء بقدرة 40 dB في المكالمات الصوتية بآداء أفضل بنسبة 40%، ونمط فائق للصوتيات يدعم وضوح الصوتيات بآداء أفضل بنسبة 300%، ويتوفر الهاتف بسعر 305 دولار.

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