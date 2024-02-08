تكنولوجيا: صور حية لهاتف سامسونج Galaxy A35 قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy A35 من الفئة المتوسطة، ولقد أكدت أحدث الصور المسربة الحية على تصميم هذا الإصدار.

تعقد شركة سامسونج مؤتمر الشهر المقبل للإعلان عن إصدارها المتوسط Galaxy A35، ولقد كشفت التسريبات عن صور ثلاثية الأبعاد وصورة حية تقدم تفاصيل أكثر حول تصميم هذا الإصدار.

ولقد كُشِف عن الصور الحية لهاتف Galaxy A35 عبر “Radio Research Agency”، حيث يظهر الهاتف بتصميم رأسي للكاميرة الخلفية بإعدادات ثلاثية، مع فلاش LED في الجانب الأيمن من الإعدادات.

أيضاً أكدت التسريبات على أن الهاتف سجل برمز “SM-A356N”، كما رصد نموذج أخر برقم “SM-A356U” في منصة Geekbench، حيث ضم هذا الإصدار معالج Exynos 1380، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.

يذكر أن التسريبات أكدت أيضاً على أن هاتف Galaxy A35 يضم شاشة بحجم 6.6 إنش، وجودة عرض FullHD+، كما يدعم معدل تحديث 120Hz، ويتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 13 ميجا بيكسل.

أيضاً من المقرر أن يدعم هذا الإصدار تقنية الشحن السريع بقدرة 25W، كما يضم بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل.

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