شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ديزنى تستثمر 1.5 مليار دولار فى Epic Games لإنشاء عالم ألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة ديزني أنها ستستثمر 1.5 مليار دولار في شركة Epic Games، الشركة المصنعة للعبة Fortnite، وقالت ديزني في بيان لها، إنه كجزء من هذه المبادرة، ستقوم Disney وEpic Games بإنشاء "عالم ألعاب وترفيه" جديد تمامًا خلال السنوات القليلة المقبلة.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget"، كتب بوب إيجر، الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، في البيان: "علاقتنا الجديدة المثيرة مع Epic Games ستجمع بين العلامات التجارية والامتيازات المحبوبة لشركة Disney مع لعبة Fortnite ذات الشعبية الكبيرة في ألعاب تحويلية جديدة وعالم ترفيهي"، مضيفا "يمثل هذا أكبر دخول لشركة ديزني على الإطلاق إلى عالم الألعاب ويوفر فرصًا كبيرة للنمو والتوسع".

سيتمكن اللاعبون من اللعب والمشاهدة والتسوق والتفاعل مع المحتوى والشخصيات والقصص من Disney وPixar وMarvel وStar Wars وAvatar والمزيد في عالم الترفيه الجديد، والذي سيتم تشغيله بواسطة محرك Unreal Engine الرائد من Epic.

وتستخدم ديزني حاليًا Unreal Engine لإنتاج الأفلام وألعاب الفيديو والمحتوى المستخدم في حدائق ديزني الترفيهية حول العالم.

وعقدت أيضًا شراكة مع Epic Games سابقًا لجلب شخصيات من Marvel وTron وStar Wars إلى Fortnite.

ولم تكشف أي من الشركتين عن المبلغ الذي سيكون عليه تقييم شركة Epic Games، وهي شركة خاصة، بعد استثمار ديزني.

وتمتلك مجموعة التكنولوجيا الصينية Tencent حاليًا 40% من Epic Games، بينما تمتلك شركة بلاى ستيشن ما يزيد قليلاً عن 5%.

وقال تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games، في البيان: "نحن نتعاون في شيء جديد تمامًا لبناء نظام بيئي مستمر ومفتوح وقابل للتشغيل البيني سيجمع بين مجتمعي Disney وFortnite"، مضيفا "كانت Disney واحدة من أوائل الشركات التي آمنت بإمكانية الجمع بين عوالمها وعالمنا في Fortnite".