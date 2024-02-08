تكنولوجيا: ابل تدعم سلسلة هواتف iPhone 16 القادمة بسعة أكبر للبطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت أحدث التسريبات تفاصيل جديدة حول سلسلة iPhone 16 القادمة، والتي تأتي بسعة أكبر للبطارية مقارنة بإصدارات ابل هذا العام.

تستمر التسريبات في الكشف عن ملامح الجيل القادم من هواتف الأيفون، وتؤكد أحدث التفاصيل على أن ابل ستقدم ترقية كبيرة في سعة وتصميم البطارية في هواتف iPhone 16.

وتؤكد التسريبات على أن ابل تخطط لإجراء تغيير في تصميم البطارية المميز بشكل “L”، والذي قدم في بعض من إصدارات سلسلة iPhone 13 إلا أن التسريبات لم تؤكد على السبب وراء هذا التغيير، بينما تشير بعض التوقعات إلى أن المميزات الجديدة في الجيل القادم من هواتف الأيفون تتطلب مساحة إضافية.

أيضاً توضح التسريبات أنه بالرغم من التغيير المتوقع لتصميم البطارية إلا أن ابل ستعمل على تعزيز سعة البطارية في سلسلة iPhone 16.

ومن المقرر وفقاً للتفاصيل الجديدة أن تدعم ابل الإصدار الرئيسي iPhone 16 بقدرة بطارية 3561 mAh، بينما يأتي إصدار iPhone 16 Plus بقدرة بطارية 4006 mAh، أيضاً من المتوقع أن يضم iPhone 16 Pro Max بطارية بقدرة 4676 mAh، إلا أن التسريبات لم تكشف عن السعة المتوقعة لبطارية iPhone 16 Pro الذي يشار إلى أنه يأتي بسعة كبيرة للبطارية.

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