شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تنضم إلى اتحاد معهد سلامة الذكاء الاصطناعى بوزارة التجارة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التجارة الأمريكية (عبر بلومبرج) أن شركة Apple وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى انضمت إلى اتحاد أمريكي جديد لدعم التطوير الآمن والمسئول ونشر الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو إن شركة Apple، إلى جانب OpenAI وMicrosoft وMeta وGoogle وAmazon، ستنضم إلى أكثر من 200 عضو في اتحاد معهد سلامة الذكاء الاصطناعي (AISIC) التابع للوزارة.

وقال ريموندو في بيان: "لدى الحكومة الأمريكية دور مهم تلعبه في وضع المعايير وتطوير الأدوات التي نحتاجها للتخفيف من المخاطر وتسخير الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي".

وستعمل المجموعة مع المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا التابع للوزارة على الإجراءات ذات الأولوية المبينة في الأمر التنفيذي للرئيس بايدن بشأن الذكاء الاصطناعي، "بما في ذلك وضع مبادئ توجيهية لتشكيل الفريق الأحمر، وتقييمات القدرات، وإدارة المخاطر، والسلامة والأمن، ووضع العلامات المائية على المحتوى الاصطناعي".

وستشارك أيضًا شركات التكنولوجيا الأخرى، بالإضافة إلى مجموعات المجتمع المدني والأكاديميين ومسؤولي الدولة والحكومات المحلية، في وضع معايير السلامة فيما يتعلق بتنظيم الذكاء الاصطناعي.

وأثار الذكاء الاصطناعي التوليدي الإثارة نظرًا لقدرته على تعزيز الإبداع وتحسين الكفاءة وتطوير التكنولوجيا، ومع ذلك، فإن المخاوف المحيطة بالذكاء الاصطناعي التوليدي تشمل مخاوف أخلاقية مثل التزييف العميق، والتأثير المحتمل على الوظائف، والقضايا المتعلقة بموثوقية المعلومات، والتحديات في ضمان الخصوصية والتنظيم الفعال.

ويقال إن شركة آبل تنفق ملايين الدولارات يوميًا على أبحاث الذكاء الاصطناعي لأن تدريب نماذج اللغات الكبيرة يتطلب الكثير من الأجهزة، وتسير شركة Apple على الطريق الصحيح لإنفاق أكثر من 4 مليارات دولار على خوادم الذكاء الاصطناعي في عام 2024، وفقًا لأحد التقارير.

ومن المفترض أن شركة Apple تعمل على تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها والذي يسمى "Ajax"، وتم تصميم Ajax لمنافسة أمثال GPT-3 وGPT-4 من OpenAI، ويعمل على 200 مليار معلمة، مما يشير إلى مستوى عالٍ من التعقيد والقدرة في فهم اللغة، ويهدف Ajax، المعروف داخليًا باسم "Apple GPT"، إلى توحيد تطوير التعلم الآلي عبر Apple، مما يقترح استراتيجية أوسع لدمج الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق في النظام البيئي لشركة Apple.