شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل سيطرد إيلون ماسك بعض موظفى تسلا؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المحتمل أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، يخطط لخفض الوظائف في شركته للسيارات الكهربائية، وبعد تصرفات ماسك السابقة المتمثلة في طرد الآلاف من موظفي تويتر بعد استحواذها على الشركة لأسباب لا يتفق معها الكثيرون، قد لا يكون من المفاجئ أن يرى الناس أشياء مماثلة تحدث مع الشركات الأخرى التي يديرها، ويزعم تقرير من بلومبرج أن شركة تسلا تقوم بتقييم الأدوار الوظيفية الضرورية لعمليات الشركة، ويشير المصدر المذكور أيضًا إلى احتمالية تسريح العمال، وفقاً لموقع indiatoday.

ووفقا لمصادر مطلعة على الأمر، فقد طُلب من مديري شركة تسلا في الولايات المتحدة تحديد مدى أهمية منصب كل موظف، ويأتي هذا التقييم بعد إلغاء مراجعات الأداء نصف السنوية لبعض الموظفين، ويبدو أن تركيز Elon Musk على خفض التكاليف وسط تباطؤ نمو مبيعات Tesla هو الذي يقود هذه المبادرة، حيث أصدر ماسك، المعروف بنهجه المتشدد، إنذارًا نهائيًا لموظفي تويتر، مؤكدًا على الالتزام بروحه "المتشددة".

جدير بالذكر أن أسهم تيسلا ارتفعت قبل بدء التداول الاعتيادي يوم الأربعاء، مما يشير إلى ثقة المستثمرين على الرغم من حالة عدم اليقين المحيطة بتخفيضات الوظائف المحتملة، ويقال إن القوى العاملة في شركة تيسلا توسعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وصلت إلى أكثر من 140 ألف موظف على مستوى العالم بحلول نهاية العام الماضي، وهو ضعف منذ عام 2020.

خلال مكالمة أرباح تسلا الفصلية الأخيرة، سلط ماسك الضوء على انتقال الشركة بين موجات النمو، مدفوعة في البداية بتقديم الطراز 3 والطراز Y، والنمو المستقبلي المتوقع من سيارة منخفضة التكلفة من المقرر إطلاقها في أواخر العام المقبل، وبحسب ما ورد خصصت شركة تسلا أموالاً كبيرة لتطوير الجيل التالي من السيارات الكهربائية ومبادرات النمو الأخرى، مع تجاوز النفقات الرأسمالية 10 مليارات دولار هذا العام.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد المصدر المذكور أن تسلا لديها خطط لزيادة الإنفاق على البحث والتطوير، وهناك احتمالات أن يكون هذا هو السبب وراء سعي الشركة الآن لخفض التكاليف، وهو أمر لم يتم تأكيده رسميًا، وعلى الرغم من ذلك، أكد المدير المالي للشركة، Vaibhav Taneja، مؤخرًا على أهمية جهود تحسين التكلفة خلال مكالمة أرباح Tesla الأخيرة، ويبقى الآن أن نرى ما إذا كانت شركة Tesla ستتخذ بعض إجراءات خفض التكاليف أم لا وما إذا كان هذا سيؤثر على موظفي الشركة.