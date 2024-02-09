شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تنجو من دعوى قضائية اتهمتها بدفع مبالغ زائدة للمديرين التنفيذيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لن تضطر شركة Apple إلى مواجهة دعوى قضائية من المستثمرين تتهمها بدفع مبالغ زائدة للرئيس التنفيذي تيم كوك وغيره من كبار المسؤولين التنفيذيين بعشرات الملايين من الدولارات، بعد أن رفض قاض فيدرالي القضية وفقاً لرويترز.

وقال المدعي، وهو صندوق تقاعد تابع لـ International Brotherhood of Teamsters، إن شركة Apple منحت في عامي 2021 و2022 مبلغ 92.7 مليون دولار و94 مليون دولار على التوالي لكوك وأربعة مديرين تنفيذيين آخرين من خلال حساب قيمة جوائز الأسهم على أساس الأداء بشكل غير صحيح، وجادل المدعي بأن لجنة التعويضات التابعة له تعتزم منح 77.5 مليون دولار فقط كل عام.

اختلفت قاضية المقاطعة الأمريكية جينيفر روشون، قائلة إن شركة أبل وصفت طرق الدفع الخاصة بها في جداول التعويضات التفصيلية في بيان الوكيل لعام 2023 "بالضبط"، كما تتطلب قوانين الأوراق المالية وقواعد لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية.

ولم يجد قاضي مانهاتن أيضًا أي دليل على أن مجلس إدارة شركة أبل تصرف بشكل غير لائق عند منح الأجر، وقال إن المدعي لم يمنح مجلس الإدارة وقتًا كافيًا للنظر في اعتراضاته قبل رفع دعوى.

وتُظهر ملفات وكيل Apple أن تعويضات كوك بلغت حوالي 99 مليون دولار في كل من عامي 2021 و2022، بما في ذلك أكثر من 82 مليون دولار من جوائز الأسهم كل عام، وانخفض إجمالي أجر كوك إلى 63.2 مليون دولار لعام 2023.