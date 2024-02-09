شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف طورت جوجل من نموذج الذكاء الاصطناعى Bard وقصة تحويله إلى Gemini والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل عن تغيير كبير في العلامة التجارية لـ بارد، وهو برنامج الدردشة الآلي ومساعد الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تطبيق جديد وخيارات الاشتراك، يُطلق على Bard، المنافس الرئيسي لـ ChatGPT منOpenAI، اسم Gemini، وهو نفس اسم مجموعة نماذج الذكاء الاصطناعي التي تشغل روبوت الدردشة.

كما أعلنت جوجل أيضًا عن طرق جديدة للمستهلكين للوصول إلى أداة الذكاء الاصطناعي، يمكن لمستخدمي أندرويد، تنزيل تطبيق جديد مخصص لـ Gemini، ويمكن لمستخدمي آيفون استخدام "جيميني" داخل تطبيق جوجل على ios.

تؤثر إعادة تسمية بارد أيضًا على Duet AI، وهو الاسم السابق لشركة جوجل لـ "وكلاء الذكاء الاصطناعي المجمعين" داخل Google Workspace وجوجل كلاود، والتي تم تصميمها لتعزيز الإنتاجية وإكمال المهام البسيطة للشركات العميلة بما في ذلك Wayfair وGE وSpotify و ستُعرف الأدوات الآن باسم Gemini for Workspace و Gemini for Google Cloud.

وقال المسئولون التنفيذيون للصحفيين يوم الأربعاء الماضى إن المشتركين في Google One الذين يدفعون مقابل اشتراك الذكاء الاصطناعي سيتمكنون أيضًا من الوصول إلى إمكانات مساعد Gemini في Gmail وDocs وSheets وSlides وMeet

وتأمل جوجل في دمج المزيد من السياق في جيميني من محتوى المستخدمين في Gmail وDocs وDrive، على سبيل المثال إذا كنت ترد على سلسلة رسائل بريد إلكتروني طويلة، فإن الردود المقترحة ستأخذ في النهاية سياقًا من كل من الرسائل السابقة في سلسلة المحادثات والملفات التي يحتمل أن تكون ذات صلة في جوجل درايف، وفقا لما أوردته سي إن بي سي.

وقالت هسياو نائبة رئيس شركة جوجل مدير عام برنامجي مساعد جوجل وبارد، إن سبب تغيير الاسم يتعلق بمساعدة المستخدمين على فهم أنهم يتفاعلون مباشرة مع نماذج الذكاء الاصطناعي التي يدعمها برنامج الدردشة الآلي.

وأضافت هسياو: "كان Bard هو الوسيلة للتحدث مع موديلاتنا المتطورة، وجيميني هو موديلاتنا المتطورة".

في نهاية المطاف، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي جدولة جلسة Hangout جماعية عن طريق مسح تقويم الجميع للتأكد من عدم وجود تعارضات، أو حجز السفر والأنشطة، أو شراء الهدايا للأحباء، أو أداء وظيفة وظيفية محددة مثل المبيعات الخارجية.

ومع ذلك، في الوقت الحالي، تقتصر الأدوات، بما في ذلك جيميني، إلى حد كبير على مهام مثل التلخيص أو إنشاء قوائم المهام أو المساعدة في كتابة التعليمات البرمجية.

وقال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت، في مكالمة الأرباح في 30 يناير، متحدثًا عن مساعد جوجل والبحث: "سنستخدم مرة أخرى الذكاء الاصطناعي التوليدي هناك، لاسيما مع نماذجنا الأكثر تقدمًا وبارد، وهذا يسمح لنا بالتصرف كوكيل بمرور الوقت، إذا كنت أفكر في المستقبل وربما أتجاوز الإجابات والمتابعة للمستخدمين بشكل أكبر."