شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متجر مايكروسوفت يحصل على ميزة الألعاب الفورية.. إليك كيفية تشغيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل مايكروسوفت على جعل تطبيق متجر التطبيقات، المصدر الرئيسي للتطبيقات على ويندوز، وفي هذا المسعى أعادت الشركة تصميم واجهة المستخدم بالكامل، وأعلنت عن سياسات جديدة لجذب المطورين وحتى التطبيقات والبرامج المنسقة من الشركات الكبرى، لتقديم كل شيء تقريبا تحت سقف واحد.

في أحدث محاولة لتقديم تجربة أكثر دقة لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز، أضافت مايكروسوفت ميزة جديدة تهدف إلى جعل حياة المستخدمين أسهل، خاصة عند محاولة تنزيل ألعاب جديدة من متجر مايكروسوفت.





وبينما يسمح متجر بلاي للمستخدمين بتجربة لعبة دون تنزيلها، تتيح مايكروسوفت للمستخدمين تشغيل اللعبة كاملة دون تنزيلها.

يتم وضع قسم الألعاب الفورية الجديد ضمن قسم المجموعة في متجر مايكروسوفت، القسم المخصص ليس بعنوان "الألعاب الفورية" التي تسميها مايكروسوفت، ومع ذلك، فإن القسم يسرد الألعاب التي تدعم هذه الميزة حاليًا.





يحتوى أحدث إصدار من مايكروسوفت ستور 22312.1401.4.0 على هذه الميزة ويتم طرح التحديث للمستخدمين.



كيفية لعب الألعاب الفورية في نظام التشغيل ويندوز 11 قم بتحديث متجر مايكروسوفت إلى الإصدار المذكور أعلاه ثم اتبع الخطوات التالية:

افتح متجر مايكروسوفت وانتقل إلى قسم الألعاب > المجموعات، قم بالتمرير فوق اللعبة المطلوبة وانقر فوق الزر "تشغيل الآن".

فتح اللعبة في نافذة متجر مايكروسوفت المخصصة، ولتثبيت لعبة، حدد خيار العرض في متجر مايكروسوفت، متبوعًا بالنقر فوق الزر Get.