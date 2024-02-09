شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متجر مايكروسوفت يحصل على ميزة الألعاب الفورية.. إليك كيفية تشغيلها والان مع تفاصيل الخبر
في أحدث محاولة لتقديم تجربة أكثر دقة لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز، أضافت مايكروسوفت ميزة جديدة تهدف إلى جعل حياة المستخدمين أسهل، خاصة عند محاولة تنزيل ألعاب جديدة من متجر مايكروسوفت.
متجر مايكروسوفت يحصل على ميزة الألعاب الفوريةعلى غرار تطبيقات Play Instant، التي تتيح للمستخدمين تشغيل إصدار تجريبي من اللعبة أو تطبيق لتجربته قبل التنزيل، تتيح ميزة الألعاب الفورية في متجر مايكروسوفت للمستخدمين تشغيل الألعاب دون تنزيلها.
وبينما يسمح متجر بلاي للمستخدمين بتجربة لعبة دون تنزيلها، تتيح مايكروسوفت للمستخدمين تشغيل اللعبة كاملة دون تنزيلها.
يتم وضع قسم الألعاب الفورية الجديد ضمن قسم المجموعة في متجر مايكروسوفت، القسم المخصص ليس بعنوان "الألعاب الفورية" التي تسميها مايكروسوفت، ومع ذلك، فإن القسم يسرد الألعاب التي تدعم هذه الميزة حاليًا.
تفاصيل الطرح
يحتوى أحدث إصدار من مايكروسوفت ستور 22312.1401.4.0 على هذه الميزة ويتم طرح التحديث للمستخدمين.
كيفية لعب الألعاب الفورية في نظام التشغيل ويندوز 11
قم بتحديث متجر مايكروسوفت إلى الإصدار المذكور أعلاه ثم اتبع الخطوات التالية:
افتح متجر مايكروسوفت وانتقل إلى قسم الألعاب > المجموعات، قم بالتمرير فوق اللعبة المطلوبة وانقر فوق الزر "تشغيل الآن".
فتح اللعبة في نافذة متجر مايكروسوفت المخصصة، ولتثبيت لعبة، حدد خيار العرض في متجر مايكروسوفت، متبوعًا بالنقر فوق الزر Get.
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