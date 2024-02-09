شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وضع New Game+ المؤجل للعبة Spider-Man 2 يصبح متاحا فى 7 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعدت Insomniac Games منذ فترة طويلة بوضع New Game+ لبطلها الخارق Marvel's Spider-Man 2 وسيصل في 7 مارس، وكان من المفترض أن ينطلق الوضع في نهاية عام 2023، ولكن تم تأجيله حتى عام 2024.

ووفقا لما ذكره موقع "engadget" فإن التحديث القادم لن يقتصر على New Game+ فحسب، حيث تعد Insomniac بـ "بدلات جديدة والمزيد".

ويحث المطور اللاعبين على مراقبة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به للحصول على قائمة كاملة من الميزات التي يقترب إصدارها.

ومع ذلك، يمكن الحصول على بعض المعلومات من خيار New Game+ المتوفر حاليًا للعبة الأصلية، يتيح هذا الوضع للاعبين إعادة تشغيل القصة مع الاحتفاظ بالعناصر التي عثروا عليها أثناء الجولة السابقة.

كما أنه من الممكن أن يقدم أكثر من ذلك، حيث أعلن المطور أن ميزات "المزيد" ستصل قريبًا لمغامرة القفز على شبكة الإنترنت في العالم المفتوح.

وتفتقر اللعبة أيضًا حاليًا إلى الأوصاف الصوتية، وهي ميزة إمكانية الوصول المخصصة للاعبين المكفوفين أو ضعاف البصر.

ويتيح لك Marvel’s Spider-Man 2 التبديل بين بطلي الرواية بيتر باركر ومايلز موراليس بضغطة زر واحدة، ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه تكملة نادرة أكبر وأفضل من النسخة الأصلية.