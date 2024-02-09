شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إيقاف Instagram وFacebook من تتبع نشاطك على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجهت Meta باستمرار اتهامات بانتهاك البيانات الشخصية للمستخدمين، على سبيل المثال، من المعروف أن الشركة تقوم بتتبع أنشطة المستخدمين عبر الإنترنت بشكل روتيني، ومن ثم بيع تلك البيانات إلى شركات أخرى لأغراض إعلانية، على سبيل المثال إذا كنت تبحث عن حقائب، فقد تبدأ في رؤية إعلانات لحقائب من شركات مختلفة بعد لحظات، وهذا لا يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية فحسب، بل إنه مزعج للغاية أيضًا.

وقدمت Meta تقنيات Activity Off-Meta، من أجل تعزيز الخصوصية ومنح المستخدمين التحكم في نشاطهم عبر الإنترنت إنه إعداد خصوصية يسمح للمستخدمين برؤية البيانات التي تشاركها التطبيقات ومواقع الويب مع منصات Meta والتحكم فيها، ويتضمن ذلك معلومات حول التفاعلات مع الأنشطة التجارية والمؤسسات، مثل زيارة تطبيقاتها أو مواقعها الإلكترونية.





1- افتح تطبيق Instagram، ثم اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليمنى السفلية.

2- اضغط على الخطوط الأفقية الثلاثة في الزاوية اليمنى العليا وحدد "الإعدادات والخصوصية".

3- اضغط على "النشاط" ثم "النشاط خارج تقنيات التعريف".

4- قم بالتبديل إلى "قطع الاتصال بالنشاط المستقبلي" لمنع Instagram من تتبع نشاطك على التطبيقات ومواقع الويب الأخرى.





1- انتقل إلى ملفك الشخصي على فيس بوك، ثم اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا.

2- حدد "الإعدادات والخصوصية" ثم "الإعدادات".

3- اضغط على "معلوماتك على فيس بوك" في العمود الأيسر ثم على "النشاط خارج فيس بوك".

4- اضغط على "إدارة نشاطك خارج فيس بوك" ثم "إدارة النشاط المستقبلي".

5- قم بإيقاف تشغيل "النشاط المستقبلي خارج Facebook" لمنع Facebook من تتبع نشاطك على التطبيقات ومواقع الويب الأخرى.

على الرغم من أن الإعدادات المذكورة ستساعدك على تتبع بياناتك، إلا أنه قد يظل بإمكان Meta جمع البيانات عنك من مصادر أخرى، مثل معلنين خارجيين، لذا، لمزيد من حماية خصوصيتك، يمكنك استخدام وضع التصفح الخاص أو VPN عند تصفح الإنترنت.