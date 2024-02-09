شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي؟.. كيفية مسح المستندات ضوئيا فى تطبيق Notes على iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتضمن Apple ميزة في تطبيق Notes، في نظامي التشغيل iOS وiPadOS، تسمح لك بمسح جميع أنواع المستندات ضوئيًا بسرعة حتى تتمكن من تتبع كل شيء بدءًا من الإيصالات ووصولاً إلى الوصفات والصور.

يكتشف الماسح الضوئي للمستندات حواف المستند، ويقوم بمحاذاة الأشياء بشكل صحيح، حتى تحصل على مسح ضوئي نظيف في كل مرة، تم تصميم أدوات المسح الضوئي للمستندات من Apple بشكل جيد ومثيرة للإعجاب، مع أداء ممتاز في كل شيء بدءًا من الصور وحتى المستندات.



مسح الهاتف

الميزة متاحة على كل من iPhone وiPad، وإليك كيفية استخدامه:

1- افتح تطبيق Notes وقم بإنشاء ملاحظة جديدة.

2- اضغط على أيقونة الكاميرا، ثم اختر مسح المستندات ضوئيًا.

3- بمجرد فتح واجهة المسح الضوئي للمستندات، يمكنك اختياريًا الضغط على الدوائر الثلاث في الجزء العلوي لاختيار اللون أو التدرج الرمادي أو الأسود والأبيض أو الصورة للمسح الضوئي، الخيار الافتراضي هو اللون.

4- اضغط على أيقونة الفلاش إذا كنت بحاجة إلى ضبط خيارات الفلاش، الإعداد الافتراضي هو تلقائي، مما سيؤدي إلى انطفاء الفلاش إذا كنت في غرفة ذات إضاءة منخفضة.

5- قم بتركيز الكاميرا على المستند، وتأكد من محاذاة المربع الأصفر مع حواف المستند.

6- عندما تتم محاذاته، اضغط على زر الكاميرا لالتقاط صورة، سيقوم تطبيق Notes تلقائيًا بتصحيح أي إمالة.

إذا لم تضغط على زر الكاميرا وكان خيار الغالق التلقائي قيد التشغيل، فسيتم مسح المستند ضوئيًا تلقائيًا بعد لحظات قليلة.

7- إذا كان الفحص يرضيك، اضغط فوق تم، وإذا كنت تريد المحاولة مرة أخرى، فاختر إعادة المحاولة.

تم إعداد الماسح الضوئي للمستندات لإجراء عمليات مسح ضوئي متعددة على التوالي، لذلك بمجرد الضغط فوق "الاحتفاظ بالمسح الضوئي"، فإنه يعود إلى واجهة المسح الضوئي، للعودة إلى تطبيق "الملاحظات" بعد مسح جميع مستنداتك ضوئيًا، ستحتاج إلى الضغط على "حفظ".

يتم إدراج المستند الممسوح ضوئيًا في الملاحظة الحالية، حيث يمكن تحريره، ما عليك سوى الضغط على المسح الضوئي، وتتضمن أدوات التحرير إضافة مسح إضافي، واقتصاص، وتغيير اللون، وتغيير الاتجاه، وفتح ورقة المشاركة لإرسالها إلى الرسائل والبريد والشبكات الاجتماعية والتطبيقات الأخرى.