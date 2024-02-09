شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف iPhone SE 4 يصل بميزة Dynamic Island وتصميم يشبه iPhone 16.. تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان iPhone SE 4 فى مرمى الشائعات منذ فترة من الوقت، وتم تأجيل طرح نسخة iPhone ذى الأسعار المعقولة عدة مرات، ومن المتوقع الآن أن يتم إصداره في وقت ما في عام 2025، وذكرت التسريبات المبكرة أن الجهاز سيستعير لغة التصميم الخاصة بجهاز iPhone 14، لكن هناك شائعة جديدة تشير إلى أن شركة Apple ستتخلص من النتوء الموجود فى جهاز iPhone SE القادم، وستوفر شاشة بالكامل لصالح الجزيرة الديناميكية.

وظهرت Dynamic Island، التي يمكنها عرض الإشعارات المهمة، لأول مرة على iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، فيما قامت Apple العام الماضي بتوسيع الميزة لتشمل جميع طرازات iPhone 15.

وادعى المسرب Majin Bu (MajinBuOfficial) على X أن iPhone SE 4 "يمكن أن يكون له تصميم مشابه جدًا لتصميم iPhone 16 الحالي الذي لا يزال قيد التطوير"، من المرجح أن يحتوي الهاتف القادم على كاميرا واحدة بدلاً من الكاميرا المزدوجة الموجودة في طرازات iPhone 16.

ومن المتوقع أن يحصل طراز الجيل الرابع من iPhone SE على Dynamic Island على الشاشة، والتي ستحتوي على Face ID وكاميرا الصور الشخصية، وقام المسربع أيضًا بتضمين رسم تخطيطي لإضافة مصداقية للشائعة، وكان من المتوقع في البداية أن يأتي الهاتف بتصميم يشبه iPhone 14.

وعلاوة على ذلك، يشير التلميح إلى أن iPhone SE 4 سيكون له أبعاد مشابهة لجهاز iPhone XR، ومع ذلك، يقترح المسرب النظر في الشائعات مع قليل من الملح "نظرًا لأنه لا يزال من المبكر الحديث عنها والحصول على يقين بشأنها".

وقدمت Apple ميزة Dynamic Island مع طرز iPhone 14 Pro في عام 2022، ويوفر القطع على شكل حبة في الجزء العلوي من الشاشة وصولاً سريعًا إلى معاملات Apple Pay، وتحذيرات انخفاض البطارية، وعمليات النقل عبر AirDrop، واتجاهات خرائط Apple، والمكالمات الهاتفية الواردة، والمقطوعات الموسيقية، وجلسات SharePlay وتسجيلات الشاشة والمزيد.

وفي عام 2023، احتفظت Apple بالميزة الموجودة في iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro‌ Max، مع توسيعها أيضًا لتشمل ‌iPhone 15‌ وiPhone 15‌ Plus.

وفقًا للتقارير السابقة، سيحتوي جهاز iPhone SE 4 على شاشة OLED مقاس 6.1 بوصة، وومن المتوقع أن يأتي مزودًا بشريحة مودم 5G الداخلية من Apple، ومن المتوقع أن يحزم منفذ USB من النوع C للشحن، ويعتقد أن iPhone SE 4 سيرى الضوء في عام 2025 على أقرب تقدير. تم إطلاق أحدث هاتف iPhone SE (2022) في مارس 2022 بسعر يبدأ من روبية. 43900 لنموذج التخزين الأساسي 64 جيجابايت.